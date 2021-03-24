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Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı

Normal sezonu namağlup lider bitiren Fenerbahçe Öznur Kablo ile Galatasaray, Nesibe Aydın, OGM Ormanspor, Çankaya Üniversitesi, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, BOTAŞ ve Hatay Büyükşehir Belediyespor takımları play-off etabına kaldı. Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ile Samsun Canik Belediyespor küme düştü

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon tamamlandı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon sona erdi.

Ligde 26. ve son hafta maçlarının ardından normal sezonu Fenerbahçe Öznur Kablo namağlup lider bitirdi.

Sarı-lacivertlilerin yanı sıra, Galatasaray, Nesibe Aydın, OGM Ormanspor, Çankaya Üniversitesi, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, BOTAŞ ve Hatay Büyükşehir Belediyespor takımları play-off etabına kaldı.

Normal sezonu son 2 sırada bitiren Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ile Samsun Canik Belediyespor ise küme düşen takımlar oldu.

SONUÇLAR

Süper Lig'de 26. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Birevim Elazığ İl Özel İdare-Beşiktaş HDI Sigorta: 88-82

OGM Ormanspor-İzmit Belediyespor: 107-68

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 51-90

Bellona Kayseri Basketbol-Çankaya Üniversitesi: 103-66

Samsun Canik Belediyespor-BOTAŞ: 37-81

Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 92-62

Nesibe Aydın-Galatasaray: 74-76

PUAN DURUMU

Ligde normal sezonun ardından oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarOGMAYAv.Puan
1. Fenerbahçe Öznur Kablo262602236159264452
2. Galatasaray262332180168549549
3. Nesibe Aydın261971999177722245
4. OGM Ormanspor2616102203190230142
5. Çankaya Üniversitesi2615112153199116241
6. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor2614122082195412840
7. BOTAŞ261412179617366040
8. Hatay Büyükşehir Belediyespor26131320042019-1539
9. İzmit Belediyespor26111519752007-3237
10. Bellona Kayseri Basketbol261016206720095836
11. Birevim Elazığ İl Özel İdare26101619432036-9336
12. Beşiktaş HDI Sigorta2681819772036-5934
13. Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol2622416562242-58628
14. Samsun Canik Belediyespor2612513972682-128527

Play-off eşleşmeleri ve maç programı

Play-off çeyrek final turunda Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Galatasaray-BOTAŞ, Nesibe Aydın-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ve OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi eşleşmeleri oluştu.

İki galibiyete ulaşacak ekibin tur atlayacağı çeyrek finalde, 1. maçlar 27-28 Mart, 2. maçlar 30-31 Mart, gerekirse 3. karşılaşmalar ise 2-3 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Müsabaka programı şöyle:

27 Mart Cumartesi:

14.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Metro Enerji)

16.30 OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi (M. Sait Zarifoğlu)

28 Mart Pazar

14.00 Galatasaray-BOTAŞ (Sinan Erdem)

17.30 Nesibe Aydın-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (TOBB ETÜ)

30 Mart Salı

13.30 Çankaya Üniversitesi-OGM Ormanspor (Ankara)

16.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo (Antakya)

31 Mart Çarşamba

14.00 BOTAŞ-Galatasaray (Ankara DSİ Etlik)

16.30 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Nesibe Aydın (Servet Tazegül)

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