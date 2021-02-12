Kadınlar, Çelebi'ye meydan okudu 0:00 / 0:00

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'Alev Alev'in dün akşam ekranlara gelen bölümünde Cemre, Çiçek, Rüya, Tomris ve Hanım'ın, bir araya gelerek Çelebi'ye meydan okuduğu final anları kadınların gücünü göstererek ekran başındakilerin de beğenisini kazandı. Belediye başkanlığına aday olacağını açıklamak için hazırlık yapan Çelebi, basın mensuplarının karşısına çıktığında büyük bir şok yaşadı.

Cemre, Çelebi'nin yanında durmayarak ona karşı tavrını bir kez daha ortaya koydu. Ömer, Korkut Komiser'in yardımıyla bulduğu bir kadını salona getirdi. Bu kadın, Çelebi'nin daha önceki bölümlerde şiddet uyguladığı kadın Simge'ydi. Cemre, Çiçek, Rüya, Tomris ve Hanım bir araya gelerek basının önünde Çelebi'ye meydan okudular.

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #KADINLARINGÜCÜ DEDİ

Alev Alev, dün akşam yayınlanan 14. bölümüyle ABC1 20+'da 4.47 izlenme oranı (rating),9.09 izlenme payı (share),AB'de 4.03 izlenme oranı (rating),8.50 izlenme payı (share) Total'de 5.36 izlenme oranı (rating),11.01 izlenme payı (share) elde etti. #kadınlarıngücü etiketi Twitter Türkiye'de 5 saat 25 dakika boyunca, #AlevAlev etiketi ise 3 saat 30 dakika boyunca TT listesinde kaldı.

ÖMER, KENDİ GEÇMİŞİNİ RÜYA'YA AÇTI

Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Rüya, olanlardan sonra uzun bir süre kendine gelemedi. Ömer, Rüya'yı yeniden hayata döndürmek ve ayağa kaldırabilmek için ona kendi geçmişini anlatmaya karar verdi. Rüya'yı kendi doğduğu mahalleye getiren Ömer, zorluklar içinde geçen çocukluğunu ve babasını nasıl kaybettiğini anlattı. Rüya, duydukları karşısında gözyaşlarına hakim olamazken, Ömer'in hikayesi izleyenlerin de kalbine dokundu. Ömer'in çocukluğunu öğrenen ve dinlediklerinden etkilenen Rüya ise yeniden ayağa kalkmak için ilk adımını attı.

Ömer'in çocukluğu;

KADINLAR BİR ARADA MÜCADELEYE DEVAM EDİYOR

Yeniden belediye başkanlığına aday olmaya hazırlanan Çelebi, bu süreçte Cemre'den destek istedi. Cemre'nin yanında durmasını ve ona destek olmasını isteyen Çelebi, bunun karşılığında Cemre'ye büyük bir teklif sundu. Cemre'nin boşanma sürecini durdurması karşılığında seçimden sonra boşanacaklarını söyledi ve anlaşmalı boşanma dilekçesi sundu. Kızı Güneş'i düşünen Cemre, bu teklif karşısında düşünmek zorunda kaldı ancak Çelebi'ye karşı pes etmemeye karar verdi. Cemre, Çiçek, Rüya, Tomris ve Hanım'ın bir araya geldiği anlarda Tomris'in yaptığı cesaret veren konuşma herkesi harekete geçmeye yöneltti. Cemre, Çiçek ve Rüya yeni bir başlangıç yapmak için ilk adımı attı. Çelebi'ye karşı savaşında artık yalnız olmayan Cemre, yanındaki kadınlarla omuz omuza vererek mücadelesine devam etti.

Çelebi'den beklenmedik teklif;

Cemre, Çiçek ve Rüya yeni bir başlangıç için ilk adımı atıyor;

'Alev Alev'in merakla beklenen yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de!