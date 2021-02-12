"Kadınlar çok konuşuyor" sözü koltuğundan etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDiğer"Kadınlar çok konuşuyor" sözleri koltuğundan etti
ABONE OL

"Kadınlar çok konuşuyor" sözü koltuğundan etti

Kadınlara yönelik cinsiyetçi ifadeleri nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori istifa etti

İHA

Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları için geri sayım sürerken, Japonya'da dev organizasyondan istifa haberi geldi. Kadınları hedef alan cinsiyetçi ifadeleri nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori, yerel ve uluslararası kamuoyundan gelen tepkilerin ardından istifasını açıkladı.

Japonya'da 2000-2001 yıllarında Başbakanlık görevini üstlenen 83 yaşındaki Mori, geçtiğimiz hafta düzenlenen Japonya Olimpiyat Komitesi'nin (JOC) çevrimiçi toplantısında kadınların katıldığı kurulların uzun sürdüğünü savunarak eleştiri oklarının hedefi olmuştu. JOC Yönetim Kurulu'ndaki kadın üye sayısının yüzde 40'a çıkarılması hedefine ithafen Mori, "Birileri ‘Kadınların sayısını artırırsak konuşma sürelerini belli bir süreyle sınırlamalıyız' demişti. Aksi takdirde durmuyorlar" ifadelerini kullanmıştı. Mori'nin "Kadınların kuvvetli bir rekabet hissi var. Biri söz almak için el kaldırdığında diğerleri de konuşma ihtiyacı hissediyor" sözleri 'cinsiyetçilik' tartışmalarını beraberinde getirmişti.

Tepkilere neden olan ifadelerinin ardından yanlış anlaşıldığını belirten Mori özür dilemiş, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ise Mori'nin ifadelerinin tamamıyla uygunsuz olduğunu belirtmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Milli bocce sporcusu Mehmet Can Yakın, İtalya'ya transfer oldu
DİĞERMehmet Can İtalya'ya transfer oldu
Para milli atletlerden Dubai'de 3 madalya
DİĞERPara milli atletlerden 3 madalya
Dört milli boksör Macaristan'da yarı finale yükseldi
DİĞERDört milli boksör yarı finalde
Jokey arkadaşına son düzlükte kritik müdahale!
DİĞERJokey arkadaşa kritik müdahale!
Etiyopyalı Tsegay, kadınlar 1500 metrede dünya salon rekorunu kırdı
DİĞERTsegay dünya salon rekorunu kırdı
Türkiye Curling Süper Ligi müsabakaları Erzurum'da düzenlenecek
DİĞERCurling Süper Ligi, Erzurum'da
Dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen: "Dünyamız için nefesimi tutmaya devam edeceğim"
DİĞER"Dünyamız için nefesimi tutmaya devam edeceğim"
Super Bowl'da şampiyon belli oldu: Tampa Bay Buccaneers 18 yıl aradan sonra zafere ulaştı
DİĞER18 yıl sonra gelen zafer!
Çin'den 2022 Kış Olimpiyatları'nı boykota tepki
DİĞERÇin'den olimpiyatları boykota tepki
Genç milli satranççı Hasan Hüseyin Çelik, Sırbistan'da FM unvanı kazandı
DİĞERHasan Hüseyin Çelik, FM unvanı kazandı