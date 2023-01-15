Kadınlar derbisi Galatasaray'ın!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Futbol Kadınlar derbisi Galatasaray'ın!
ABONE OL

Galatasaray (K): 2 - Fenerbahçe (K): 0 | MAÇ SONUCU

Kadınlar Futbol Ligi'nde Galatasaray, evinde Fenerbahçe'yi 2-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, son bir hafta içinde oynanan derbilerde ezeli rakibine karşı 3-0'lık üstünlük kurdu

Kadınlar derbisi Galatasaray'ın!
AA

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nun 11. haftasındaki derbide Galatasaray Petrol Ofisi, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 2-0 yendi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan maçın ilk yarısını sarı-kırmızılı ekip Yağmur Uraz'ın 45+3. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı. Müsabakanın 62. dakikasında Ebru Topçu ile bir gol daha bulan Galatasaray, sahadan 2-0 galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Galatasaray ligdeki 10. galibiyetini aldı ve puanını 30'a çıkararak zirve takibini sürdürdü. Fenerbahçe ise bu sezon 3. kez mağlup olarak 22 puanda kaldı.

Ligin ilk yarısında sarı-lacivertlilerin ev sahipliğindeki derbiyi de 3-2 kazanan Galatasaray, ikili averajda üstünlük kurdu.

Mücadeleyi Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ailesiyle birlikte izledi. Fenerbahçe Kulübünden ise Mustafa Kemal Danabaş tribünde maçı takip etti.

Galibiyet sonrasında sarı-kırmızılı futbolcular, tribünlerdeki yaklaşık bin kişilik taraftarla galibiyeti kutladı.

GALATASARAY'DAN 1 HAFTADA 3 DERBİ ZAFERİ

Sarı-kırmızılı futbol takımları, 1 haftada Fenerbahçe ile yaptıkları 3 derbiden de galibiyetle ayrıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 8 Ocak'ta konuk olduğu Fenerbahçe'yi 3-0 yenen sarı-kırmızılılar, dün de 19 Yaş Altı Elit A Ligi'nde ağırladığı rakibini 4-0'la geçti.

Kadın futbolunda da 2-0'lık galibiyetle ayrılan Galatasaray, tarihi rekabette önemli bir haftayı geride bıraktı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çanlar İstanbul futbolu için çalıyor: İstanbul'un futbol sahaları yok oluyor
FUTBOL Çanlar İstanbul futbolu için çalıyor
Kasımpaşa - Fatih Karagümrük maçı CANLI YAYIN! Kasımpaşa Fatih Karagümrük maçı ilk 11'leri ve kadroları! Kasımpaşa Karagümrük canlı skor
FUTBOL Haliç derbisinde kazanan yok
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ilk 11'ler ve kadrolar! Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı canlı skor
FUTBOL Maçta 11'ler belli oldu!
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Jorge Jesus kararını verdi: Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i...
FUTBOL İşte Jesus'un 11'i
Beşiktaş'ta Şenol Güneş farkı! - Beşiktaş BJK Haberleri
FUTBOL Doğdu 'Güneş'i!
Konyaspor - Beşiktaş maçı yazar yorumları: Son dakika golü hayat öpücüğü oldu! - Son dakika Beşiktaş haberleri
FUTBOL "Depresyondan kurtuldu"
Chelsea Mykhaylo Mudryk transferini açıkladı!
FUTBOL Chelsea'den 100 milyon euro'luk transfer!
Barcelona'dan flaş Emre Demir kararı!
FUTBOL Barça'dan Türk yıldız için flaş karar!
Josef de Souza'dan Beşiktaş'a kötü haber!
FUTBOL Beşiktaş'a kötü haber!
Ümraniyespor - İstanbulspor: 0-2 (MAÇ SONUCU)
FUTBOL İstanbulspor nefes aldı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.