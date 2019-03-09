Kadınlar Günü: 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşüne polis göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti

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Dünya Kadınlar Günü kutlaması için İstanbul'da düzenlenen 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'ne göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle müdahale eden polis İstiklal Caddesi'nde toplanan binlerce kişiyi dağıttı.
Emniyet yetkilileri, gündüz saatlerindeki açıklamalarında İstiklal Caddesi'nde herhangi bir etkinliğe izin verilmeyeceğini, etkinlik yapmak isteyenlerin caddenin alt sokağına yönlendirileceğini duyurmuştu.
Saat 19:30'daki yürüyüş için Taksim Meydanı'nda toplandığı sırada yoğun güvenlik önlemleri alan polis Taksim Metro İstasyonu'nu ve İstiklal Caddesi'ne ara sokaklardan girişleri kapattı.
https://twitter.com/bbcturkce/status/1104078718690082816
8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü için toplanan binlerce kadın "Dünya yerinden oynar kadınlar özgür olsa", "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz", "Gelsin baba, gelsin koca, gelsin devlet, gelsin cop, inadına isyan, inadına özgürlük", "Tayyip kaç kaç kadınlar geliyor" sloganları attı.
Polis, İstiklal Caddesi girişindeki Fransız Kültür Merkezi önünde toplanan binlerce kadının Tünel'e ilerlemesine izin vermedi.
Zambak Sokak önünde barikat kuran polis, biber gazı ve plastik mermilerle yürüyüşe müdahale ederek kadınları üç ayrı gruba böldü.
Bir grup kadını Taksim Meydanı'na doğru sürükleyen polis, diğer grupların da yürümesine izin vermedi.
Yeniden toplanmaya çalışan kadınların bu girişimlerini engelleyen polis TSİ 21.30 civarında polis İstiklal Caddesi'ni tamamen boşalttı.
Yürüyüşün katılımcılarını Taksim Meydanı'na sürükleyen polis arka sokaklarda ara ara müdahalelere devam etti.
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