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Kadınlar Günü'ne özel konser

Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel iki konser verilecek

Anna Genuishene

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda iki özel konser verilecek. 7 Mart'taki ilk konserde CRR Senfoni Orkestrası'nı Fransız kadın şef Laurence Equilbey yönetecek. Konserde birçok yarışmada ödül alan piyanist Anna Genuishene; F. Mendelson, C. Schumann ve L. Farrenc'in eserlerini seslendirecek.

'Osmanlı'dan Günümüze Kadın Bestekarlar' başlığındaki 8 Mart'ta verilecek konserde Adile Sultan'dan Melahat Pars'a uzanan geniş yelpazede kadın bestekârlarımızın eserleri, Dilek Türkan, Çiğdem Yarkın ve Gül Yazıcı tarafından yorumlanacak. Konser öncesi "Osmanlı'da Kadın Hareketi'" başlıklı bir panel düzenlenecek. Panelde, siyaset bilimci Prof. Dr. Serpil Sancar ve siyaset bilimci ve yazar Prof. Dr. Fatmagül Berktay konuşmacı olarak yer alacak.

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