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        Haberler Spor Futbol Kadınlar Süper Ligi'nde Trabzonspor, Fenerbahçe'yi farklı yendi! - Futbol Haberleri

        Kadınlar Süper Ligi'nde Trabzonspor, Fenerbahçe'yi farklı yendi!

        Kadınlar Süper Ligi karşılaşmasında Fenerbahçe Petrol Ofisi deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 yenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2024 - 17:26 Güncelleme: 21.04.2024 - 17:26
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        Trabzonspor'dan farklı kazandı!
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        Kadınlar Süper Ligi 28. haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Trabzonspor karşılaştı. Fenerbahçe Petrol Ofisi deplasmanda konuk olduğu Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu.

        Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Jelena Cubrilo, 90+1. dakikada Teona Bakradze ve 90+4. dakikada Müzeyyen Dilek Özbiler kaydetti.

        71. dakikada Grace Mfwamba'nın penaltı vuruşunda kaleci Göknur Güleryüz topun ağlara gitmesine izin vermedi.

        Fenerbahçe Petrol Ofisi bu mağlubiyetle 60 puanda kalırken, Trabzonspor ise 33 puana yükseldi.

        Fenerbahçe Petrol Ofisi bir sonraki karşılaşmasında Ataşehir Belediyespor'u ağırlarken, Trabzonspor ise deplasmanda Hakkarigücü'ne konuk olacak.

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