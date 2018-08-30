Kadınlar Tenis Birliği: Kortta üstünü değiştiren kadın tenisçiye uyarı verilmesi adil değil
Amerika Açık Tenis Turnuvası sırasında Fransız tenisçi Alize Cornet'nin kortta t-shirtünü çıkardığı için uyarı alması, Kadınlar Tenis Birliği'nin (WTA) tepkisini çekti. WTA, turnuva kurallarının adil olmadığını kaydetti. ABD Tenis Federasyonu (USTA), sosyal medyadaki 'cinsiyetçilik tartışmaları' sonrası karardan üzüntü duyduklarını açıkladı.
30.08.2018 - 09:17 | Güncelleme:
Kadınlar Tenis Birliği (WTA), Amerika Açık Tenis Turnuvası sırasında kortta ters giydiği t-shirtünü çıkarttığı için bir kadın tenisçinin "kural ihlali" gerekçesiyle uyarı almasına tepki gösterdi. WTA, turnuva kurallarının "adil olmadığını" kaydetti.
ABD Tenis Federasyonu (USTA) ise, karardan üzüntü duyduklarını açıkladı.
New York'ta düzenlenen maçta, 28 yaşındaki Fransız tenisçi Alize Cornet ikinci ve üçüncü setler arasındaki molada t-shirt'ünü ters giydiğini fark etmiş, üstünü çıkarıp düzeltmişti.
Cornet'nin bu hareketi 'kural ihlali' sayıldı.
Karar, sporda cinsiyetçilik tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.
Sosyal medyada bazı kullanıcılar Cornet'nin sporcu sütyeni çok kısa göründü diye uyarı aldığını, bazıları erkek tenisçilerin üstsüz gezmesinin kural ihlali olmamasının çifte standart olduğunu savundu.
New York'ta düzenlenen karşılaşma sırasında hava sıcaklığı 38°C'ye ulaşmış, nem nedeniyle oyuncular ve seyirciler zor anlar yaşamıştı. Tenis şampiyonu Novak Djokovic ve birçok diğer erkek tenisçi, turnuva sırasında aşırı sıcak nedeniyle üstlerini çıkardı.
USTA, cinsiyetçilik tartışmaları sonrası tüm tenis oyuncularının oturduğu yerde üstünü değiştirebileceğini, hakemin kararının turnuva kurallarına dayanmadığını açıkladı.
Amerika Açık'ı düzenleyen USTA, yazılı bir açıklamayla olaydan ötürü üzüntü duyduklarını vurguladı.
Açıklamada "Neyse ki Cornet sadece uyarı aldı ve ceza almadı. Kadın oyuncular isterlerse t-shirtlerini korta daha yakın, uygun bir özel bir alanda da çıkarabilirler. Bu durumda korttan çıkmaları, tuvalet molası olarak değerlendirilmeyecektir" denildi.
Karar kadın tenisçilerin de tepkisini çekmişti.
WTA'nın yazılı açıklamasında, hakemin kararının "WTA kurallarıyla ilgisi olmadığı" belirtildi ve "Alize yanlış bir şey yapmadı" dendi.
Bazı ünlü kadın tenisçiler uyarıyı "saçma" olarak nitelerken, bazıları ise "zayıf" buldu.
'4 yıl önce Dünya Kupası'nda kameralar beni zumladı, hayatım değişti'
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Kadınlar Tenis Birliği: Kortta üstünü değiştiren kadın tenisçiye uyarı verilmesi adil değil/kadinlar-tenis-birligi-kortta-ustunu-degistiren-kadin-tenisciye-uyari-verilmesi-adil-degil-21228972122897
Adblocker kullanıyorsunuz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.