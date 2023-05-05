Eczacıbaşı-THY yarı final ikinci maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Sultanlar Ligi’nde günün ilk karşılaşması olan zorlu mücadeleyi Eczacıbaşı kazanması halinde ilk finalist olacak. Konuk ekip THY ise mücadeleyi kazanıp altın sete uzatmaya çalışacak. Peki THY-Eczacıbaşı karşılaşması nerede, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte cevaplar…