Bir önceki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından İş Başı Eğitim ve Mesleki Eğitim Kursları'na başlayan kadınlara 400 TL çocuk bakım desteği müjdesi verilmişti. 9 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin etmesiyle Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi resmen başladı ve aynı gün yeni kabine açıklandı. Yeni sistemde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile birleşerek, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı oldu. Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk oldu.

KADINLARA 400 TL İŞKUR DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Yaşanan değişiklikler sonrası 400 TL İŞKUR desteği ile ilgili 400 TL İŞKUR desteği ne zaman verilecek? ve İŞKUR 400 TL desteği kimlere nasıl verilecek? soruları yeniden gündeme geldi. Ancak İŞKUR 400 TL desteğinin ne zaman verileceği henüz bilinmiyor. Ancak eğer ücretlerin kime verileceği net. Kurslara katılan ve 2 - 5 yaş arası bakıma ihtiyacı olan çocuğu olan kadınlar 400 TL İŞKUR desteği alabilecekler...

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu konuyla ilgili şunları söylemişti:

Bunun için de buradan duyuruyorum, yeni bir uygulamaya geçtik. Eğer ki çocuğunuz varsa, bu nedenle gelemiyorsanız, 2-5 yaş arasında bakım ihtiyacı olan çocuğu olan hanımlar eğer ki İŞKUR işbaşı eğitim programlarına katılırlarsa, mesleki eğitim kurslarına katılırlarsa artık normal verdiğimiz cep harçlığının yanı sıra bir de 400 lira çocuk bakım desteği vermeye başlıyoruz.