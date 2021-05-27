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Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından yürütülen HeForShe hareketinin küresel liderleri arasında yer alan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, devlet başkanları, özel sektör temsilcileri ve dünyanın önde gelen akademisyenlerini bir araya getiren HeForShe Zirvesi’ne katıldı.

Çevrim içi gerçekleşen zirvede, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında küresel ölçekte bir dayanışma hareketi olan HeForShe’nin 5 yıllık dönemde hayata geçirdiği projeler değerlendirildi ve önümüzdeki dönemde Nesiller Boyu Eşitlik girişiminin (Generation Equality) bir parçası olarak HeForShe'yi bir sonraki seviyeye taşımak için atılacak adımlar konuşuldu.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer M. Koç, zirvede yayınlanan video mesajında toplumsal cinsiyet eşitliğinin ülkelerin kalkınması, insani gelişmenin sağlanması ve daha adil toplumların oluşması için en önemli unsurlardan biri olduğuna vurgu yaptı. HeForShe hareketinin 5 yıl boyunca özel sektörü, üniversiteleri ve hükümetleri kayda değer bir başarıyla harekete geçirdiğini kaydeden Koç ''Ortaya konan çok paydaşlı iş birliği sayesinde küresel ölçekte birçok somut çözümün hayata geçmesi sağlandı. Koç Holding olarak bu süreçteki tecrübelerimiz ışığında, geleneksel kalıp yargıları ortadan kaldırmanın yanı sıra çeşitlilik ve kapsayıcılığı teşvik etme konusunda özel sektörün önemli bir rol üstlendiğini ortaya koyduk. Artık kazanımlarımızı derinleştirmenin vakti geldi. Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu Özel Sektör Liderleri arasında yer aldığımız için heyecan duyuyoruz. Önümüzdeki 5 yıl boyunca, kadınlar ve kız çocuklarının inovasyon ve teknolojinin geleceğini şekillendirmede eşit fırsatlara sahip olmalarını sağlamak için çalışacağız.” dedi.

'SOMUT SONUÇLARA ULAŞTIK'

Koç Holding’in HeForShe hareketi kapsamında hayata geçirdiği projeleri değerlendiren UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova “UN Women olarak, Koç Holding’in toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi için verdiği emekten ve bu alanda Türkiye’de öncü konumda olmasından mutluluk duyuyoruz. Son beş yılda dünya genelindeki 36 HeForShe Etki Şampiyonu’ndan biri olarak Koç Holding milyonlarca destekçiyi harekete geçirmekte, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı iş ortamlarını güçlendirmekte ve Tüpraş’ın desteğiyle Fenerbahçe Spor Kulübü - HeForShe iş birliği ile sporun değişimde önemli bir yapıtaşı olduğunu göstermekte somut sonuçlara ulaşmıştır. UN Women olarak eşitliğe giden bu yolun küresel ve çok paydaşlı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Teknoloji ve İnovasyon Eylem Grubu ile nasıl güçleneceğini görmek için sabırsızlanıyoruz. Koç Holding bu Eylem Grubu'nun toplumsal cinsiyete dayalı sayısal uçurum ile ilgili harekete geçmek üzere taahhütlerde bulunan, dijital ortamda cinsiyet temelli şiddet ve ayrımcılıkla mücadele eden ve teknoloji ve girişimcilik alanında kadın ve kız çocukların temsilini artırmak üzere çalışan liderlerinden oluşan gruptadır.”

EN İYİ UYGULAMALAR ARASINDA

Koç Topluluğu’nun reklamlarda ve iletişimde kullanılan dili cinsiyet filtresi kullanarak dönüştürmek üzere bir metodoloji sunan “İletişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kılavuzu”, HeForShe’nin “İyi Uygulamalar” listesinde yer buldu. Düzenlenen “İletişimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyeleri”ne; Koç Topluluğu şirketlerinden 100’ün üzerinde pazarlama ve iletişim uzmanının yanı sıra 30’dan fazla reklam, PR ve sosyal medya ajansı katıldı. Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir iletişim yaklaşımı sunan kılavuzun özel sektör paydaşları arasında yaygınlaştırılması hedefiyle TÜSİAD ile iş birliği yapıldı.

Bunun yanı sıra Koç Topluluğu, HeForShe hareketi kapsamında geçtiğimiz 5 yıl boyunca toplumsal cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmak üzere farklı alanlarda çalışmalar hayata geçirdi. Bu çalışmalardan öne çıkanlar şöyle: