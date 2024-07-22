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        Haberler Gündem Politika Kadınlara soyadı düzenlemesi 9. Yargı Paketi'nden çıkarıldı | Son dakika haberleri

        Kadınlara soyadı düzenlemesi 9. Yargı Paketi'nden çıkarıldı

        Kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde tartışmalara neden olan "Kadının evlendikten sonra bekarlık soyadını tek başına kullanamayacağı"nı içeren madde tekliften çıkarıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2024 - 17:08 Güncelleme: 22.07.2024 - 17:17
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        Kadınlara soyadı düzenlemesinde yeni gelişme
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        TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edilen ve Genel Kurul'a gelmesi beklenen 9. Yargı Paketi düzenlemesinde yeni bir gelişme yaşandı.

        CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile görüşmesinin ardından kadının evlendikten sonra bekarlık soyadını tek başına kullanamayacağını içeren maddenin paketten çıkarıldığını duyurdu.

        Nazlıaka, açıklamasında soyadının yalnızca bir isim tercihi meselesi olmadığına dikkati çekerek "Kadınların kendi tercih hakkı ve yaşam tercihlerini belirleyebilmesi bir demokrasi hakkıdır" dedi.

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        Nazlıaka şunları söyledi:

        "Biz meseleye sadece bir soyadı seçimi olarak bakmıyoruz. Bu aslında kadınların kimliğine sahip çıkma hakkıdır. Kadın-erkek eşitliği hakkıdır, bir ailenin eşitlik esasına dayalı olarak kurulmasıdır. Kadının bir soy kütüğünden bir soy kütüğüne geçmeme hakkıdır. Kadınların tercih hakkıdır.

        Sayın Bakan ile yaptığımız görüşmede bu dayatmanın, 9. Yargı Paketi'nden çıkarıldığının müjdesini sizlere vermek isterim. Ve özellikle bu yönde mücadele eden tüm kız kardeşlerime, bu yönde mücadele eden erkeklere, başta genel başkanımız Özgür Özel olmak üzere partimize teşekkür ederim."

        NE OLMUŞTU?

        AK Partili vekillerin imzasıyla TBMM'ye sunulan 9. Yargı Paketi'nde "Kadının evlendikten sonra bekarlık soyadını tek başına kullanamayacağı" maddesi de yer alıyordu. Söz konusu madde tartışmalara neden olmuştu.

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler hazırladıkları 9. Yargı Paketi'nde yer alan soyadı düzenlemesine ilişkin şunları söylemişti:

        "Evlenen kadının soyadına ilişkin olarak düzenleme getiriyoruz. Kullanılacak soyadı nedeniyle aile bütünlüğünün zarar görmemesi ve çocukların olumsuz etkilenmemesi amacıyla kadınların evlenince eşlerinin soyadını alacağı ve isterlerse önceki kızlık soyadlarını da kullanabileceklerine yönelik yeni bir düzenleme hayata geçiriyoruz ve teklif ediyoruz."

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