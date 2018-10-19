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EN ÇOK KADINLARI ETKİLİYOR

İdrar kaçırmanın aslında toplumda sık görülen bir durum olduğunu belirten Dr. Cem Şah, “Bu sorun kadınları daha çok etkiliyor. Literatüre baktığımızda erkeklere göre 2-3 kat daha fazla olduğunu görüyoruz. Kadınlarda 30 yaşın üzerinde görülmeye başlayan bu sorun 60 yaşından sonra kadınların yüzde 40’tan fazlasını etkiliyor. Utanma ve toplumda sık görülmesi sebebiyle neredeyse normal yaşamın bir parçası olarak algılandığından doktora başvurma sayısı ise yetersiz oluyor. Cinsel ve psikolojik problemler, özgüven sorunları, huzursuzluk ve depresyon gibi sorunlar bu hastalıktan muzdarip kadınlarda daha fazla görülüyor” diyor.