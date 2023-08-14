Haberler Sağlık Kadınların 10 yaş daha genç hissetmek için her gün yapması gereken 5 kuvvet egzersizi

Kadınların 10 yaş daha genç hissetmek için her gün yapması gereken 5 kuvvet egzersizi Nasıl yaşımızdan daha genç görüneceğimize ve hissedeceğimize dair ipuçları, püf noktaları ve tüyolar için internette araştırma yapmak, çoğumuzun kendimizi yaparken bulduğu bir şey. Fiziksel olarak zamanı geri alma gücünüz olmasa da süper gıdaları ve takviyeleri diyetinize dahil etmek, stresi azaltmak için meditasyon yapmak, cildinizi güneşten korumak, pozitif olmak gibi sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıklarını takip edebilirsiniz. Ek olarak bu hareketleri rutininize ekleyerek gençliğinizi gelecek yıllar için kalıcı hale getirin. Habertürk Giriş: 14.08.2023 - 17:35 Güncelleme: 14.08.2023 - 17:35 facebook

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En önemlisi ise gençliğinizi sonuna kadar yaşamak için düzenli fiziksel aktivite yapmak muhteşem sonuçlara ulaşmanıza yardımcı olur. Kadınların 10 yaş daha genç hissetmeleri için en iyi günlük güç egzersizlerinden bazılarını paylaşan Blink Fitness'tan Ronny Garcia, uzun ömür söz konusu olduğunda kuvvet antrenmanının muhteşem bir yöntem olduğunu paylaştı. Özellikle bazı hareketlerin kadınların genç kalmasında oldukça etkili olduğunu ve her gün düzenli olarak yapılması gerektiğini belirtti.

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30. doğum gününüzden sonraki her 10 yılda bir, yağsız kasınızın yüzde 3 ila yüzde 5'ini kaybedebilirsiniz. Yaşlandıkça kemiklerinizin boyutu ve yoğunluğu tipik olarak azalır ve bu da sizi daha fazla kırık veya yaralanma riskine sokar.