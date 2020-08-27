Kadınların Kovid-19'a karşı daha dayanıklı olmalarının sebebi T lenfositleri

ABD’de Yale Üniversitesinden Prof. Dr. Akiko Iwasaki öncülüğünde yürütülen çalışmanın ayrıntıları "Nature Medicine" dergisinde yayımlandı.
Bilim insanları, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaynaklanan ölüm vakalarının yaklaşık yüzde 60'ını erkeklerin oluşturduğunu tespit etti.
Kadın ve erkeklerin bağışıklık sistemindeki farklılıkları araştıran uzmanlar, kadınların, virüsleri tanıyabilen ve onları ortadan kaldırabilen bir tür beyaz kan hücresi "T lenfositleri"ne sahip olduğunu ve bunların bağışıklığı kuvvetli kılabilecek bir tepki oluşturduğunu ortaya koydu.
Uzmanlar, bu durumda kadın ve erkeklerin farklı tedavilere ihtiyaç duyduğunu kaydetti.
Yale Üniversitesinden Prof. Dr. Akiko Iwasaki, "Erkekler ve kadınlar gerçekten Kovid-19'a karşı farklı bağışıklık tepkileri geliştiriyor. Erkekler için T lenfosit tepkilerini aşılarla güçlendirmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.
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