Kadınların taksideki kavgası E-5'te sürdü! İstanbul'da, bir eğlence mekanından çıkarak taksiye binen kadınlar, yaşadıkları tartışmanın ardından aracı E-5 karayolunda Avcılar mevkiinde durdurarak saç saça baş başa kavga etti. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı Giriş: 13.09.2024 - 13:16 Güncelleme: 13.09.2024 - 13:24 facebook

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