Kadir Deniz'den 'Yalan Mı?' Kadir Deniz, yeni şarkısı 'Yalan Mı?'nın iki farklı versiyonunu dinleyicileriyle buluşturdu

Kadir Deniz'in yeni şarkıcı 'Yalan Mı?', iki farklı versiyonuyla müzikseverlerle buluştu. 'Yalan mı?' isimli elektronik pop tarzındaki bu şarkının sözü ve müziği Kadir Deniz imzalı.

Kadir Deniz'in kendisi ve Okay Barış’a ait farklı düzenleme ile dinleyicileriyle buluşan çalışma duygusal bir yolculuğu, aşkın karmaşıklığını işliyor.