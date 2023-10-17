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        Haberler Müzik Kadir Deniz'den 'Yalan Mı?'

        Kadir Deniz'den 'Yalan Mı?'

        Kadir Deniz, yeni şarkısı 'Yalan Mı?'nın iki farklı versiyonunu dinleyicileriyle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.10.2023 - 11:29 Güncelleme: 17.10.2023 - 11:29
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        Kadir Deniz'den 'Yalan Mı?'
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        Kadir Deniz'in yeni şarkıcı 'Yalan Mı?', iki farklı versiyonuyla müzikseverlerle buluştu. 'Yalan mı?' isimli elektronik pop tarzındaki bu şarkının sözü ve müziği Kadir Deniz imzalı.

        Kadir Deniz'in kendisi ve Okay Barış’a ait farklı düzenleme ile dinleyicileriyle buluşan çalışma duygusal bir yolculuğu, aşkın karmaşıklığını işliyor.

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        #Kadir Deniz
        #Yalan Mı
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