Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül aşka geldi

Giriş: 01.04.2019 - 10:10 | Güncelleme:  

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ün fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Doğulu'nun "Rengim, baharım, karım" notu düştüğü paylaşım çok sayıda beğeni aldı

  • 1Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül aşka geldi - Magazin haberleri
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    Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, 2016 yılında meslektaşı Neslihan Atagül ile dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin aşkları doludizgin devam ediyor. İkili, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.

  • 2Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül aşka geldi - Magazin haberleri
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    "RENGİM, BAHARIM, KARIM"

    Ünlü oyuncu Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ün fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Doğulu'nun "Rengim, baharım, karım" notu düştüğü paylaşım çok sayıda beğeni aldı.

  • 3Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül aşka geldi - Magazin haberleri
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    "DÖN ARTIK"

    Her fırsatta aşklarını dile getiren çiftten Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'e sosyal medyadan çağrıda bulunmuştu. Roma'da tatilde olan eşi Neslihan'ı özleyen Doğulu, sosyal medya hesabından birlikte çekilen fotoğrafını paylaşarak, "Dön artık" notu düşmüştü.

  • 4Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül aşka geldi - Magazin haberleri
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