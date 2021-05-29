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Kadir Ezildi cam silerken düştü!

Temizlik Benim İşim programının sunucusu Kadir Ezildi cam silerken beşinci kattan aşağı düştü. "Kadir Ezildi sağlık durumu nasıl?" sağlık durumu merak konusu oldu

Kadir Ezildi cam silerken düştü!

Kadir Ezildi, Temizlik Benim İşim programında yarışmacılarla birlikte temizlik yapıyor. Kadir Ezildi, mutfaktaki bir camı silmek için mermerin üzerine çıktı. Dengesini kaybeden sunucu bir anda yere çakıldı. Set ekibinin yürekleri ağza gelirken Ezildi, kahkaha atarak yerinden kalktı.

O anları gülerek anlatan Kadir Ezildi, "İyiyim iyiyim, altta çatı varmış. Beşinci kattayız ama ben yine çıktım. Düşenin dostu olmaz diye boşuna dememişler" dedi.

Annesiyle babası boşandıktan sonra temizlik takıntısı başlayan Kadir Ezildi, özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalıştı.

İstanbul'da annesi ve kardeşiyle yaşayan Kadir, çamaşır suyu ile ilişkisini "Temiz olması için çiçeklere bile döküyorum" diyerek açıklıyor.

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