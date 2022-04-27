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Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler neler?

Kadir Gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler mübarek Kadir Gecesinin gelmesiyle birlikte gündeme geldi. İslam Aleminin en faziletli gecelerinden biri olan bu geceyi ibadetle geçirmek isteyen Müslümanlar Kadir gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler araştırıyorlar. Bayramın müjdecisi olan Kadir gecesinin ardından Ramazan Bayramı sevinci yaşanacak. İşte, Kadir gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler...

  • 01
    Kadir gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler neler? 2022 Kadir Gecesi tesbihatı

    Ramazan ayının içerisinde bulunan Kadir Gecesi 27 Nisan Çarşamba yani bu akşam idrak edilecek. Binlerce vatandaş, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bu mübarek geceyi ibadetle geçirmek istiyor. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, Ramazan Bayramı'nın da müjdecisi oluyor. İşte, 2022 Kadir gecesi duası ve çekilecek tesbih - zikirler...
  • 02
    Kadir gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler neler? 2022 Kadir Gecesi tesbihatı

    KADİR GECESİ HANGİ TESBİHLER VE ZİKİRLER ÇEKİLİR?

    100 La ilaheillallah

    100 Elhamdülillah

    100 Allahü Ekber

    100 Sübhanallah

    100 La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim
  • 03
    Kadir gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler neler? 2022 Kadir Gecesi tesbihatı

    100 "Elem neşrah leke sadrak..."

    100 defa da Resûlullah (s.a.v.)

    100 İstiğfar ” estağfirullah el azim ve etübü ileyk”

    100 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr..."

    100 Subhanallahi vel Hamdülillahi vela ilahe illallahu vallahuekber.

    100 Salavat(Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed.)
  • 04
    Kadir gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler neler? 2022 Kadir Gecesi tesbihatı

    Subhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahu vallahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim.

    La ilahe illahül hakimül kerimü sübhane rabbis semavati sebği ve rabbi arşil azim. (Hz. Peygamber (S.A.V.) buyurdu: "Her kim bu duayı üç defa okursan sanki Kadir Gecesini idrak etmiş gibi sevaba nail olur.")

    Kadir Gecesi'nde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir.

    Kadir gecesi üç defa "La ilahe illallah" söyleyen Müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde cehennemden kurtulur, üçüncüsünde cennete girer. [Tefsir-i Mugni]
  • 05
    Kadir gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler neler? 2022 Kadir Gecesi tesbihatı

    KADİR GECESİ İBADETLERİ 2022

    Bol bol zikir çekilmeli.

    Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)'e salât ü selâmlar getirilmelidir

    Bu mübarek gecede Kur'an okunabilir, bolca nafile namaz kılınıp dualar yapılabilir. En önemlisi ise bu gecede bolca istağfarda bulunulmalıdır. Bu geceyi ihya eden kişinin geçmiş günahlarının tamamı af olunur.

    Günahlara samimi olarak kalben tövbe ve istiğfar edilmeli, idrak edilen geceyi son fırsat bilerek pişmanlığımızı ve affımızı istemeli

    Kalben huşu içerisinde tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, bu dünyaya neden geldim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli, kendimizle hesaplaşılmalı.

    Müminlerle helalleşilmeli, onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

    Küs ve dargın olanlar kesinlikle Kadir Gecesinin hürmetine barıştırılmalı, gönüller alınmalı, kederli yüzler mutlaka güldürülmeli.
  • 06
    Kadir gecesi çekilecek tesbihler ve zikirler neler? 2022 Kadir Gecesi tesbihatı

    KADİR GECESİ DUASI

    Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed bir hadisi şerifinde “İnanarak ve mükâfatını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini ihya edenlerin geçmiş günahlarının affedileceğini” müjdelemiştir. (Buhari, “Fazlu Leyleti’l-Kadr, 1) Ramazanın son on gününe girildiğinde Hz. Peygamber dünyevi işlerinden uzaklaşıp itikâfa çekilir, geceleri daha çok ibadet ve tefekkürle geçirdiği gibi ailesini de ibadet için uyanık tutardı.

    Hz. Aişe R.a: “Ya Resulallah, Kadir Gecesi’ne rastladığım zaman nasıl dua edeyim?” diye sorunca, Peygamber Efendimiz : “Ey Allah’ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet” şeklinde dua ve niyazda bulunmasını tavsiye buyurmuştur (Tirmizi, Deavât 84). Bu gece melekler yeryüzüne inerken bereket ve rahmet de iner. Bu gece her iş için bir selamet ve saadet gecesidir. Bu gecenin kadrini bilen ve onu iyilikle ve ibadetlerle ihya eden kimse Allah katında yüksek yer ve şeref sahibi olur.

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