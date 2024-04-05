Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Seçim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem KADİR GECESİ DUASI | Kadir Gecesinde okunacak dualar ve sureler: Diyanet Kadir Gecesi duası Arapça okunuşu ve Türkçe meali

        Kadir Gecesi duası okunuşu ve anlamı: Kadir Gecesinde okunacak dualar ve sureler

        Kadir Gecesi duası ve anlamı, Ramazanın 27. gecesine denk gelen ve Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen bu mübarek gecede araştırılıyor. Kur'an-ı Kerim ilk defa bu gecede nazil olmaya başladığı Kadir Gecesinde okunacak dualar ve sureler ile ibadetler edilecek. İşte, Kadir Gecesi duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.04.2024 - 08:06 Güncelleme: 05.04.2024 - 08:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        5 Nisan Cuma bugün idrak edilen Kadir Gecesinde okunacak dualar ve sureler en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. İslam'da Kadir Gecesi, Hz. Muhammed'e Hira Mağarası'nda ilk vahyin ulaştığı gece olarak kabul ediliyor. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olduğuna inanılıyor. Peki, Kadir Gecesi'nde okunacak dua ve sureler neler? İşte, Kadir Gecesi duası ve okunuşu...

        2

        2024 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

        2024 Diyanet dini günler takviminde yer alan bilgilere göre; bu sene Kadir Gecesi, 5 Nisan Cuma akşamı idrak ediliyor.

        3

        KADİR SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

        Bismillahirrahmânirrahîm.

        İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

        Ve ma edrake ma leyletülkadr

        Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

        Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

        Selamün hiye hatta matle'ılfecr

        4

        KADİR SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

        Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

        Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

        Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

        Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

        Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

        O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

        5

        KADİR GECESİ DUASI VE ANLAMI

        Kadir gecesi, Ramazan ayının son on gününde yer alır ve Ramazan'ın 27. gecesi olarak kabul edilir. İşte Kadir gecesi duasının okunuşu ve anlamı:

        Kadir Gecesi Duası Okunuşu (Arapça): اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

        Kadir Gecesi Duası Anlamı (Türkçe): "Allah'ım, sen affedicisin ve affetmeyi seversin, o halde beni affet."

        6

        Kadir gecesi duası, Allah'a af dilemek ve günahlardan arınmak için okunan bir duadır. Kadir gecesi, özel bir gece olduğuna inanıldığından, bu gece yapılan duaların ve ibadetlerin daha fazla kabul edildiğine inanılır. Bu dua, kişinin günahlarının affedilmesini ve Allah'ın rahmetine erişmesini dilemek için okunur. Kadir gecesi duası, samimi bir kalple ve derin bir imanla okunduğunda, Allah'ın affına ve merhametine nail olma niyetiyle yapılan bir ibadettir.

        7

        KADİR GECESİNDE OKUNACAK DUA

        Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v), Kadir Gecesi'nde, (Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa'fü annî) duasını okurdu. Kadir Gecesi duasının anlamı 'Ya Rabbi, sen affedicisin, kerîmsin, affı seversin, beni de affeyle'

        8

        KADİR GECESİ OKUNACAK DUA NEDİR?

        -Hz. Aişe bir gün Peygamberimize:

        Ya Resullullah, Kadir Gecesi’ni bilirsem onda ne şekilde dua edeyim?

        Şöyle buyurdu:

        – Allahümme inneke afüvvün kerîmün tuhibbül afve fa’fü anni. (Allah’ım sen affedicisin, affı seversin, beni affeyle.)

        Bu duayla birlikte, Fatiha, Nas gibi Kur'andan bilinen tüm dualar okunabilir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da yaşandı! Sokakta kurşun yağmuru!
        İstanbul'da yaşandı! Sokakta kurşun yağmuru!
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Trump'tan İsrail'e uyarı: "Saldırıları bitir"
        Trump'tan İsrail'e uyarı: "Saldırıları bitir"
        Vahşi keçilerden bunalan küçük ada evlat edindirme kampanyası başlattı
        Vahşi keçilerden bunalan küçük ada evlat edindirme kampanyası başlattı
        Dönüşümünü tamamladı, şimdi hedef küresel liderlik
        Dönüşümünü tamamladı, şimdi hedef küresel liderlik
        ABD Büyükelçiliğine Sedat Önal atandı
        ABD Büyükelçiliğine Sedat Önal atandı
        Oğuzhan Genç yazdı: Santos için sorgu vakti
        Oğuzhan Genç yazdı: Santos için sorgu vakti
        Netanyahu'dan İran'a tehdit
        Netanyahu'dan İran'a tehdit
        Maduro: ABD gizli askeri üs kurdu
        Maduro: ABD gizli askeri üs kurdu
        Borsaya yatırımcı ne zaman gelir?
        Borsaya yatırımcı ne zaman gelir?
        Zevksiz maç
        Zevksiz maç
        Suyu ayakta içince ne oluyor? Suyu oturarak içmenin faydaları neler?
        Suyu ayakta içince ne oluyor? Suyu oturarak içmenin faydaları neler?
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        Bu kez bir İngilize âşık oldu
        Seçimi kazandı mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
        Seçimi kazandı mazbatasını alamadan hayatını kaybetti
        Kişiliğimiz ömür boyu aynı mı kalır?
        Kişiliğimiz ömür boyu aynı mı kalır?
        Beşiktaş'a 90+5 şoku!
        Beşiktaş'a 90+5 şoku!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş ifade!
        Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz
        Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Alzheimer için ucuz ve hızlı teşhis
        Alzheimer için ucuz ve hızlı teşhis