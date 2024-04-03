Kadir Gecesi ibadetleri: Kadir Gecesi'nde yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve çekilecek tesbihler

Kim, iman ederek ve sevabını umarak geceyi ibadetle geçirirse, onun geçmiş günahları bağışlanır. Bu sırada çok dua etmek müstehaptır. Mü'minlerin annesi Aişe validemizin dediğine göre Ey Allah'ın Resulü, ne dersin, Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunu bilseydim, o gece hakkında ne derdim? De ki: Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet.

Kadir Gecesi, Yüce Allah'ın yeryüzünü meleklerin inmesiyle bereketlendirdiği bir huzur gecesidir. İyilik, huzur ve merhamet hakim olsun. Bunda mü'min kendini güvende ve huzur içinde hisseder. Cenâb-ı Hak şöyle buyurmuştur: (Selam, fecrin başlangıcına kadardır)Barışçıl olarak tanımlandı; İnsanları azaptan korumak için; Allah'a itaat etmeleri sayesinde.

Ramazan ayının en önemli gecesi Kadir Gecesidir. Ayırt edilmesinin nedeni, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz'e indirdiği gece olması ve Allah'a ibadet ve itaat konusunda onu kabul eden kimse için büyük bir fazilet ve büyük bir sevap içermesidir.

Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'nin önem ve anlamını anlatan Kadir Suresi, bu mübarek gecede mutlaka okunmalı.

Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrâhîm.

İnnâ enzelnâhü fî leyletilkadr.

Ve mâ edrâke mâ leyletülkadr.

Leyletülkadri hayrün min elfişehr.

Tenezzelülmelâiketü verrûhu

fîhâ bi-izni Rabb'ihim, min külli emr.

Selâmün, hiye hattâ matle'il fecr.

Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

Şüphesiz Biz, (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail),Rabb'i'nin izni ile her iş için (semâ'dan yere) o gece inerler. O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir.

Ey Rabbimiz! Sen, amellerimizi lütfun ve kereminle kabul buyur. Şüphesiz ki, dualarımızı daima işiten, niyetlerimizi bilen yalnız Sensin."

"Ey Rabbimiz! Bize dünya ve ahirette iyilik, güzellik ve düzenlik ver. Bizi ateş azabından koru."

"Ey Rabbimiz! Bu beldeyi tüm afetlerden koru. İçindeki insanlardan, Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri, çeşitli meyve ve mahsullerle rızıklandır."

"Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola iletten sonra, kalbimizi saptırma. Bize kendi lütfunla merhamet et. Çünkü herkesin muradını veren ancak Sensin."

"Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve taşkınlıklarımızı bağışla. Ayaklarımızı sağlam kıl; kâfirlere karşı bize yardım et."

"Ey Rabbimiz! Bize hakkı hak olarak göster ve onunla yürümeyi bize nasip eyle. Batılı da batıl olarak göster. Ona yönelmemizi engelle."

"İlahi! Bana sağlık, iffet, güvenlik, güzel ahlak ver. Kötü huylardan, kötü isteklerden, din ve dünyaya zarar verecek her türlü şeyden Sana sığınırım. Beni onlardan uzaklaştır."

"İlahi! Gelecekte korkulan herhangi bir musibetin kaygısından, zarardan, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan Sana sığınırım."