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Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet 2021: Kadir Gecesi namazına nasıl niyet edilir?

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Kadir Gecesi namazı kaç rekattır? Soruları merak ediliyor. Peygamberimiz Hz. Muhammed, (sav) Kadir Gecesi'nde kılınan namazın bir aylık namaza eşdeğer olduğunu bildirmiştir. Bu nedenle Kadir Gecesi'ne bir gün kala vatandaşlar "Kadir Gecesi namazına nasıl niyet edilir?" Sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 8 Mayıs Kadir Gecesi namazı saati...

Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Diyanet 2021: Kadir Gecesi namazına nasıl niyet edilir?

Kadir Gecesi'nde yapılan ibadetler arasında yer alan dua etmek, namaz kılmak en çok önem verilen ibadetler arasında yer alıyor. Müslümanlar Allah'a verdiği nimetlerden ötürü şükreder ve sevap kazanır. Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? İşte 8 Mayıs Kadir Gecesi namazı saati...

KADİR GECESİ NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

-"Ya Rabbi! Bu gece hürmetine, Efendimiz hürmetine, Rahmet-i ilahin hürmetine, benim tevbelerimi kabul eyle... Aff-ı ilahiyene,feyz-i ilahiyene mazhar eylediğin zümreye (topluluğa) ilhak eyle... Allahu Ekber.

KADİR GECESİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Kadir namazının kılınışı da şöyledir; İki rekatta bir Tahiyyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa "Allahu ekber Allahu ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahi'l-hamd" denir. Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur. Mümkünse kandil gecesi bir de Tesbih Namazı kılmalıdır.

KADİR GECESİ NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Kadir Gecesi namazı 4 rekat veya 12 rekat olarak kılınır.

1. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi

2. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi

3. Rekatta: Fatiha ile 3 Kadir Suresi

4. Rekatta: Fatiha ile 3 İhlas Suresi

Kadir namazı kılınışı sırasında iki rekatta bir Tahiyata oturulur. Selamdan sonra 11 defa 'Allah-u Ekber , Alah-u Ekber, Lailahe illlahu valahu ekber Allah-u Ekber velillahi hamd' denir. Bundan sonra 100 defa İşrah suresi 100 defa Kadir suresi okunur. Kadir gecesinde Tesbih Namazı da kılmalıdır.

KADİR GECESİ NAMAZI SAATİ KAÇTA?

Kadir Gecesi namazı kılınışı Fatiha ve Kadir Suresi ile olur. Kadir Gecesi namazı yatsı namazından sonra vitir vacibin peşinden kılınır. Kadir Gecesi namazının vakti, yatsı namazından sonra başlar ve tan yeri ağarıncaya kadar yani imsak kesilinceye kadar devam eder. Kadir Gecesi namazını yatsının peşine kılamayanlar sahurda da kılabilir.

İL İL NAMAZ VAKİTLERİ

KADİR SURESİNİN OKUNUŞU

Bismillâhirrahmânirrâhîm.
İnnâ enzelnâhü fî leyletilkadr.
Ve mâ edrâke mâ leyletülkadr.
Leyletülkadri hayrün min elfişehr.
Tenezzelülmelâiketü verrûhu
fîhâ bi-izni Rabb'ihim, min külli emr.
Selâmün, hiye hattâ matle'il fecr.

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