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Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?

İslam dininin kutsal kitabı Kuran-ı Kerim'in inmeye başladığı gece olan Kadir Gecesi Ramazan ayına girilmesiyle araştırılıyor. Her yıl Ramazan ayının 26. günü Müslümanlar tarafından Kadir gecesi olarak idrak ediliyor. Müslüman alemi için önemli olan Kadir Gecesinin hangi güne denk geldiği merak ediliyor. İşte Diyanet dini günler takvimi ile Kadir Gecesi tarihi...

  • 01
    Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında? Diyanet dini günler takvimi ile Kadir Gecesi tarihi 2022

    Müslüman alemi için kandil günleri gibi ibadetle geçirdiği günlerden biri olan Kadir Gecesinin hangi güne denk geldiği araştırılıyor. İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in Hz. Cebrail tarafından ayetler halinde indirilmeye başladığı ay olan Ramazan ayında kutlanan mübarek gecelerden Kadir Gecesi'nin tarihi Diyanet tarafından dini günler takviminde açıklandı. İşte Diyanet ile Kadir Gecesi 2022 tarihi...
  • 02
    Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında? Diyanet dini günler takvimi ile Kadir Gecesi tarihi 2022

    KADİR GECESİ NE ZAMAN 2022?

    Kadir Gecesi, bu yıl da pek çok Müslüman tarafından huşu içerisinde idrak edilecek. 2022'de, 27 Nisan tarihinde idrak edilecek olan Kadir Gecesi, bazı kesimler tarafından kandil olarak tabir edilse de kandil günlerinden değildir.

    Kadir Gecesi 27 Nisan akşamı, teravih namazının ardından başlar ve gecenin geç saatlerine kadar devam eder.

    KADİR GECESİ ORUÇ TUTULUR MU?

    Kandil gecesi akşam namazından başlar sabah namazına kadar devam eder. Geceden önceki ve sonraki gündüz de oruçlu olmak en güzelidir. Ancak tek gün oruç tutulacaksa geceden sonraki gün oruç tutulması daha faziletlidir.
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    Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında? Diyanet dini günler takvimi ile Kadir Gecesi tarihi 2022

     KADİR GECESİ'NİN FAZİLETİ NEDİR?

    Kadir gecesi, Yüce Allah’ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kuran’ın indirilmeye başladığı, esenlik ve güvenliğin her tarafa yayıldığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği bir gecedir.

    Kadir gecesi; Yüce Mevla’nın hakkında müstakil bir sure indirdiği ve bu surede, “Doğrusu biz Kur’an’ı Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu sen nereden bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail O gece, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de inerler. O gece,tan yerinin ağarmasına kadar süren bir esenliktir.” buyurduğu müstesna bir gecedir.
  • 04
    Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında? Diyanet dini günler takvimi ile Kadir Gecesi tarihi 2022

    KADİR GECESİ YAPILACAK İBADETLER

    Kadir gecesini, namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirmeli. Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılınmalı.

    Süfyan-i Sevrî: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir." (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313) demistir.
  • 05
    Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında? Diyanet dini günler takvimi ile Kadir Gecesi tarihi 2022

     Aişe demiştir ki; Hz. Muhammed (s.a.v) 'e:

    "- Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?" diye sordum. Rasûlüllah (s.a.s):

    "- Allahümme inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet." diye dua et, buyurdu (Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314).

    Kur'ân'da mübarek gecelerden şu şekilde bahsedilmektedir:

    "Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız." (Duhan 3)

    "Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır." (Kadir 3)

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