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Kadir Has Stadı, Galatasaray maçına hazırlanıyor

Kadir Has Stadı’nda yarın oynanacak Kayserispor-Galatasaray maçı öncesinde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Ekipler, hava alan kumaş ile zemindeki karları eritirken, fotosentezi artıran ışıklarla da çimi güçlendiriyor

Kadir Has Stadı, Galatasaray maçına hazırlanıyor

Süper Lig’in 30. haftasında Kayserispor - Galatasaray maçına ev sahipliği yapacak olan 32 bin 864 seyirci kapasiteli Kadir Has Stadı’nda çalışmalar sürüyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ personelleri, stat zemininin kış şartlarından olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını artırdı. Zemine serilen hava alan kumaş ile karlar eriten ekipler, fotosentezi artıran ışıklarla da çimleri güçlendiriyor.

Kadir Has Stadı Müdürü Ali Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Zeminimiz maç oynamaya uygun durumda. Genel anlamda da baktığımızda ilk 5 stat içerisine giriyoruz. Yüzde 95 çim doluluk oranımız var. Çim alanımızda açıklığımız yok. Kök bölgemiz sağlam. Kış döneminde kullandığımız 2 çeşit örtümüz var. Naylon örtümüz ve ‘agril’ dediğimiz hava alan kumaş örtümüz var. Daha çok soğuğa karşı ve alttaki ısıyı daha da yükseltmek için kullandığımız bir örtüdür. Bu maçtan önce de agril örtümüzü serdik. Isıyı daha fazla artırarak karın erimesini sağlıyoruz. Stadımızın içerisinde kalan gölge alanlar var. Bu alanlarda güneş yeterli olmadığı için çimi güçlendirmek amacıyla ışıklar kullanıyoruz. Isıtma amaçlı değil, fotosentezi artıran bir çalışmamızdır” ifadelerini kullandı.

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