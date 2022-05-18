'Kadir'in hayatı tehlikede! 0:00 / 0:00

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'Baba'nın dün akşam yayınlanan 13. bölümünde; İlhan, Kadir'e karşı oynadığı oyunda bu kez Emin'i kullandı. Emin'in telefonundan Kadir'i arayan İlhan, babasının tuttuğu bakkal dükkanında yangın çıktığını söyledi.

İlhan'dan dükkânın yandığını öğrenen Kadir, büyük bir korkuyla babasının yanına koştu. Her yerden alevlerin çıktığı dükkânın ortasında yatan bir adam gören ve Emin sanan Kadir, hiç düşünmeden alevlerin arasına daldı. Yerde yatan kişinin babası olmadığını fark etmesiyle İlhan'ın oyununa geldiğini anlayan Kadir, kepenklerin kapanmasıyla büyük bir şok yaşadı.

Yangının ortasında kalan Kadir'in heyecan dolu anları izleyenleri ekran başına kilitlerken bu sırada Emin'in İlhan'ın evinde olması ise herkesi şaşırttı. İlhan'ın Emin'e ne yapacağı ve Kadir'in alevlerin arasından nasıl kurtulacağı merak konusu oldu.

İşte o anlar;

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SOSYAL MEDYA #AİLEMEDOKUNMA DEDİ

'Baba', on üçüncü bölümüyle ABC1 20+'da 5.05 izlenme oranı (rating), 13.00 izlenme payı (share), AB'de 4.66 izlenme oranı (rating), 12.94 izlenme payı (share), TOTAL'de ise 4.10 izlenme oranı (rating) 11.03 izlenme payı (share) elde etti. Dizi, Salı akşamı AB kategorisinde en çok izlenen dizi oldu. Temponun bir an olsun düşmediği bölüm sosyal medyanın da gündemine oturdu. Bölüm etiketi #ailemedokunma 4 saat 20 dakika, #Baba etiketi Twitter Türkiye'de 2 saat 5 dakika boyunca TT listesinde yer aldı.

KADİR VE İLHAN ARASINDA GERİLİM DOLU ANLAR

Kadir at çiftliğinden Büşra'nın uyarısıyla kurtuldu. Büşra, İlhan'ın bu hamlesi sonrası daha fazla evde durmak istemezken İlhan her yerde karısını aramaya başladı. İlhan, Büşra'nın yanında olabileceğini düşündüğü Kadir'in karşısına çıkarken, ikili arasında büyük yüzleşme gerçekleşti. Kadir, İlhan'ın durmayacağını anlarken İlhan çoktan hedefini belirlemişti; Kadir'i sevdikleriyle sınayacaktı.

İlhan ile Kadir'in yüzleşmesi;

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İLHAN, KADİR'İ SEVİL'LE SINADI

Elif'in yanına giden Büşra, genç kadınla dertleşirken büyük bir öfkeyle kapıya dayanan İlhan'ın sesi duyuldu. Büşra'yı kaybetme korkusu yaşayan İlhan, karısına kendisiyle gelmesi için adeta yalvardı. Elif'in korumaya çalıştığı Büşra, her şeye rağmen İlhan'la evine döndü. İlhan'ın sevdikleriyle tehdit ettiği Kadir'in tedirgin bekleyişi sürerken, İlhan'ın ilk hedefi Sevil oldu. İlhan, Sevil'i kızı Üzüm'le korkuturken Kadir, Sevil'in yanına koştu.

Sevil, Kadir'i hayatından çıkarıyor;

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SERVET, AİLESİNİ HUZURSUZ ETMEYE DEVAM EDİYOR

Oyunlarına devam eden İlhan'ın bu kez hedefinde Kadircan vardı. İlhan'ın, Kadircan'a bir şey yapacağını düşünen Kadir, yeğeninin yanına koşarken; İlhan bu büyük korkuyu Kadir'e bir kez daha yaşattığı için mutluydu. Ailesine yardım etmek için Münevver'in temizlik işine gittiğini öğrenen Servet, eski eşinin karşısına çıkarak engellemeye çalıştı. Münevver'in sert tepkisi üstüne her şeye rağmen ayakta kalan ailesinin mutlu anlarına şahit olan Servet, onları huzursuz etmeye devam edeceğinin sinyallerini verdi.

Servet'in büyük hayal kırıklığı;

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'Baba' yeni bölümüyle Salı akşamı saat 20.00'de Show TV'de!