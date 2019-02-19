Ünlü bir markadan bavul bakan İnanır, personelden detaylı bilgi aldıktan sonra alışveriş turuna kaldığı yerden devam etti.

Bir yere seyahat mı var Kadir bey, sorularına cevap veren usta oyuncu, "Hayır şimdilik yok ama lazım olacak bir ara gelip alacağım. Şimdiden bakmak istedim" dedi. Ayrıca alışveriş sırasında AVM’de bulunan hayranlarıyla fotoğraf çekilmeyi ihmal etmeyen İnanır samimi ve mütevazi tavırlarıyla dikkat çekti.