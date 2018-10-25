Cadde'nin haberine göre, Vahide Gördüm'le birlikte başrollerini paylaştığı 'Kapı' filminin çekimlerinin tamamladığını söyleyen Kadir İnanır, "Çekimlerin Türkiye ayağı zaten bitmişti. Son olarak Berlin'de çekilecek sahnelerimiz kalmıştı. Onları da çok şükür bitirdik. Güzel bir film oldu, şimdiden herkes için hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

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