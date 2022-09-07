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Kadir İnanır'ın alışveriş turu

Önceki gün Etiler'de çıktığı alışveriş turunda objektiflere yansıyan Kadir İnanır, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakmayı tercih etti

Kadir İnanır'ın alışveriş turu - Magazin haberleri
Kadir İnanır'ın alışveriş turu
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; 73 yaşındaki Kadir İnanır, önceki gün Etiler'de görüntülendi. İnanır, bir anda etrafını saran gazetecilerin sorularına, "Sonra, sonra...'' yanıtını verdi.

Ünlü oyuncu, ardından mağazaları turlamaya kaldığı yerden devam etti.

HAYATI BELGESEL OLUYOR

Ünlü oyuncu, daha önce gazetecilerin, "Biyografi ve otobiyografi filmleri tekrar gündeme geldi. Siz de hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusuna yanıt vermişti.

İnanır, "Film değil ama 10 senedir devam eden, benim hayatımı anlatan bir belgesel var. Çok duygusal, bir film gibi... Öyle konuk arkadaşlarımız falan yok. Direkt ben olacağım ve hayatım anlatılacak" ifadelerini kullanmıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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