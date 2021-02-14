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HaberlerGündemKadir Topbaş, son yolculuğuna uğurlanıyor - Haberler
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Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş, son yolculuğuna uğurlanıyor

Koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın cenazesi yapılacak tören öncesi Beyoğlu Belediyesi ve İBB önünde cenaze töreni düzenlendi. İBB'de düzenlenen tören ardından Kadir Topbaş´ın cenazesi Fatih Camii'ne getirildi. Topbaş'ın öğle vakti kılınan cenaze namazına cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor

Kadir Topbaş, son yolculuğuna uğurlanıyor - Haberler
Kadir Topbaş, son yolculuğuna uğurlanıyor
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DHA

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kadir Topbaş'ın cenazesi, bu sabah 09.30'da hastaneden alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne getirildi. Oğlu Hüseyin Topbaş, ölüm nedenini açıkladı.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 76 yaşındaki Kadir Topbaş, 16 Kasım'da kaldırıldığı özel hastanede entübe edilmişti. Uzun süredir yoğun bakımda tedavi gören Kadir Topbaş dün hayatını kaybetti. Cenazesi 09.30'da hastaneden alınarak, Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.

HÜSEYİN TOPBAŞ: ORGAN YETMEZLİĞİNDEN VEFAT ETTİ

DHA'ya konuşan Kadir Topbaş'ın oğlu Hüseyin Topbaş, "Korona ile başlayan bir süreç oldu. Koronadan sonra ikincil enfeksiyonlarla organ yetmezliğinden dolayı vefat etti. Dün itibariyle hayatını kaybetti. Üzgünüz tabi. Çok üzgünüz. Ama çok güzel bir hayat yaşadı. Bizlere çok şeyler öğretti. Eminim mekanı cennet olacak. Güzel duygularla defnini yapacağız inşallah bugün" diye konuştu.

CENAZESİ BEYOĞLU BELEDİYESİ'NE GETİRİLDİ

Topbaş'ın cenazesi 09.30'da hastaneden alınarak, Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü. Gasilhane'den sonra cenaze Kadir Topbaş'ın Belediye Başkanlığı yaptığı Beyoğlu'na götürüldü.

Burada Kuran-ı Kerim okundu. Burada helallik alındıktan sonra Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız bir konuşma yaptı.

Yıldız yaptığı konuşmada, Topbaş'ı 2004 yılının Şubat ayında aynı yerden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na uğurladıklarını hatırlattı.

"Ağabeyim" diye bahsettiği Topbaş'ın İstanbul'un yüzünü ak edecek eserleri hem ilçeye hem de kente kazandırdığını anlatan Yıldız, İstanbul'un, Kadir Topbaşı rahmet ve minnetle anacağını belirterek, "Biz kendisiyle Kasımpaşa'da, Beyoğlu'nda çalışma yaparken kendi çocukluğundaki o sokaklardaki hatıraları paylaşırdı. Bizler Beyoğlu'nda onun bıraktığı hatıralara sonuna kadar sahip çıkacağız. İsminin yaşaması için bu dönemde yapacağımız eserlere Kadir Topbaş ismini vermeyi şimdiden uygun görüyoruz." dedi.

FATİH CAMİİ'NE GETİRİLDİ

Topbaş için İBB önünde de cenaze töreni düzenlendi. İBB'de düzenlenen tören ardından Kadir Topbaş´ın cenazesi Fatih Camii'ne getirildi. Topbaş'ın öğle vakti kılınan cenaze namazına cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Her şeyden önce şu anda musallada bulunana değerli kardeşimiz Kadir Topbaş bey ile bizim yol arkadaşlığımız hemen şuracıkta, Çarşamba'da İstanbul İmam Hatip Okulu'nda başladı. İmam Hatip okuluna girdiğimizde, Kadir Abimiz benim 4-5 sınıf önümdeydi, aynı zamanda oranın kantinine bakarlardı. Orada başlayan yol arkadaşlığımız daha sonra davada da beraber sürdü. Beyoğlu Belediye Başkanlığı, İstanbul Belediye Başkanlığı ve bu süreç içinde devam eden yol arkadaşlığımız böyle geldi. Rabbimden geldik, Rabbimiz'e döneceğiz, bundan kaçış yok. Şu anda hizmetinde bulunduğu İstanbulumuzda Fatih Caminin musallasından Hakk'a uğurluyoruz. Fatih Cami'nin haziresine defnedeceğiz. Orada da çok değerli arkadaşları olacak.

Büyük bir musibetle karşı karşıyayız. Birçok yol arkadaşlarımız bizden ayrıldı. Büyük bir mücadele veriliyor. Hasta yatağında medet bekleyenler var. Rabbim onlara da yardımını göndersin" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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