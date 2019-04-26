Cansız’ın Başkomiser Ahmet’i tehdit ederek Kadir’in arabasındaki bombayı etkisiz hale getirdiğinin, Kadir ve Veli’nin Ivan’ı bulmak için işbirliği yaptıklarının anlaşıldığı ve bölüm finalinde de; Ivan’ın, Cansız onu öldürmeden hemen önce Kadir’e kendisini Cansız’ın koruduğunu, Veli’ye de ailesinin katledilme emrini Cansız’ın verdiğini söylediği bölümü, ‘Çarpışma’ tutkunları yine nefes nefese izledi.

SOSYAL MEDYA #KİMSEYEGÜVENME DEDİ!

‘Çarpışma’, sosyal medyada da uzun süre konuşuldu ve bu hafta da zirvede yer aldı. Diziyle ilgili 96 bin tweet atıldı. ‘Çarpışma’ #kimseyegüvenme etiketi ile Twitter’da Türkiye'de 9 saat 35 dakika, dünyada ise 3 saat 5 dakika TT listesinde kaldı. ‘Çarpışma’, 19. bölümüyle; ABC1’de yüzde 3.31 rating ve yüzde 7.69 izlenme payı, AB’de yüzde 2.95 rating ve yüzde 7.66 izlenme payı, Total’de ise yüzde 2.53 rating ve yüzde 6.15 izlenme payı elde etti.

KADİR, ZEYNEP, CEMRE VE KEREM’İ ÖLÜMDEN CANSIZ KURTARDI!

Ivan, bombanın uzaktan kumandasına basınca, kendi adamlarının içinde olduğu arabadaki bomba patladı. Ardından da Cansız’ın, Kadir’in arabasına bomba yerleştiren Başkomiser Ahmet’i takip ettiği, onu tehdit ederek Kadir’in arabasındaki bombayı etkisiz hale getirttiği ve başka bir bombayı Ivan’ın adamlarının arabasına koydurduğu ortaya çıktı. Ivan’ın adamları patlayan bombanın ardından Kadir’lerin üzerine bu kez mermi yağdırdı. Bu anlarda da sahneye Cansız’ın adamları çıktı ve Ivan’ın adamlarını öldürerek, Kadir, Zeynep, Cemre ve Kerem’i mutlak bir ölümden kurtardı.

İşte Cansız’ın Kadir’leri kurtardığı o sahne:

KADİR, IVAN’IN PEŞİNE DÜŞTÜ!

Kadir bir yandan Ivan’ın, diğer yandan da kendisini koruyan kişinin kim olduğunu öğrenmenin peşine düştü. Kadir ve Veli’nin de Ivan’ı bulma konusunda işbirliği yaptıkları anlaşıldı. Plana göre Veli, Ivan’ın tuzağına düşmüş gibi davrandı. Kadir de Veli’nin üzerindeki cihazdan Ivan’ın gizlendiği yeri tespit etti.

Kadir, Ivan’ı buluyor:

KEREM, MERAL’İ KURTARDI!

Kerem ve Cemre, Cemre’nin fikri ile Yakup’u ve Meral’i bulmak için Demir’den yardım istemeye gitti. Cemre, Demir’le konuştu ve onu Meral’i kurtarma konusunda yardım etmeye ikna etti. Yakup, Demir’in oyununa geldi ve Kerem onu yakaladı. Kerem, Yakup’un yer göstermesi ile Meral’i buldu ve kurtardı. Yakup ise Kerem’in elinden kaçmayı başardı. Bu anlarda Cemre de Kerem’i yalnız bırakmadı.

Kerem, Yakup’u yakalıyor:

KADİR VE VELİ, IVAN’DAN ÖĞRENDİKLERİYLE ŞOKE OLDU!

Kadir, Ivan’ın saklandığı yeri buldu. Onu öldürmek üzereyken, Ivan’ın adamları Veli’yle görüşmeye geldiğini zanneden Zeynep’i yakaladı ve getirdi. Kadir silahını bırakmak zorunda kaldı. Ivan, Kadir’e kendisini koruyanın Cansız, Veli’ye de ailesini katletme emrini verenin yine Cansız olduğunu söyledi. Kadir, Veli ve Zeynep duyduklarıyla şoke oldu.

CANSIZ, IVAN’I ÖLDÜRDÜ!

Ivan; Kadir, Veli ve Zeynep’i öldürmek üzereyken Cansız ve adamları ansızın içeriye girdi. Cansız, Ivan’ı öldürdü, Kadir, Zeynep ve Veli’yi de son anda ölümden kurtardı.

Cansız, Ivan’ı öldürüyor:

YENİ BÖLÜMDE HEYECAN DAHA DA ARTIYOR!

Kadir’in Zarif zannettiği Cansız’ın gerçek kimliği ortaya çıkacak mı? Veli, ailesinin katledilme emrini verdiğini öğrendiği Cansız’ı öldürecek mi? Kadir, Veli, Cansız hesaplaşmasının ortasında kalan Zeynep ne yapacak? Tüm bu sorular ve daha fazlası yeni bölümde yanıt bulacak. Heyecanın daha da artacağı ve yine nefes nefese izlenecek yeni bölümde, birbirinde çarpıcı gelişmeler yaşanacak.

Yapımcılığını Kerem Çatay - Pelin Diştaş’ın, yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın yaptığı, senaryosunu Ali Aydın’ın kaleme aldığı ‘Çarpışma’nın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor.

‘Çarpışma’ merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

İşte Çarpışma’nın Yeni Bölümünden İlk Sahne: