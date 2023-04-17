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Kadıralak Yaylası 'mavi yıldız'larla kaplandı

Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı yaylayı her yıl nisanda adeta maviye boyayan 'mavi yıldız' çiçekleri, ayın başında yağan karın erimesiyle ziyaretçilerine yüzünü gösterdi

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  • Kadıralak Yaylası 'mavi yıldız'larla kaplandı

    Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kadıralak Yaylası'nın ünlü mavi yıldız çiçekleri, havanın ısınması ve karın tamamen erimesiyle kendini gösterdi.
  • Kadıralak Yaylası 'mavi yıldız'larla kaplandı

    İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki, 1300 metre rakımlı Kadıralak Yaylası, her yıl nisan ayında mavi zakkum olarak da isimlendirilen mavi yıldız çiçeklerine ev sahipliği yapıyor.
  • Kadıralak Yaylası 'mavi yıldız'larla kaplandı

    Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan ince uzun yapraklı çiçek, Uluslararası Bern Sözleşmesi gereği Türkiye'nin korumakla yükümlü olduğu bitkiler arasında bulunuyor.
  • Kadıralak Yaylası 'mavi yıldız'larla kaplandı

    Çiçekleriyle her geçen yıl adından söz ettiren yayla, fotoğraf sanatçılarının da bu tarihlerde ilk duraklarından biri oluyor.
  • Kadıralak Yaylası 'mavi yıldız'larla kaplandı

    Nisanın ilk haftasından itibaren açmaya başlayan ve bir ay süreyle Kadıralak'ı adeta maviye boyayan çiçekler, ayın başında yağan kar nedeniyle yüzünü biraz geç gösterdi.
  • Kadıralak Yaylası 'mavi yıldız'larla kaplandı

    Son günlerde hava sıcaklıklarının artması ve karın tamamen erimesiyle ortaya çıkan mavi yıldızlar, ziyaretçilerine beklenen görsel şöleni sunmaya başladı.
  • Kadıralak Yaylası 'mavi yıldız'larla kaplandı

    Hafta sonunda güzel havayı da fırsat bilen fotoğraf tutkunları ve doğa severler, Kadıralak'ın yolunu tuttu.
  • Kadıralak Yaylası 'mavi yıldız'larla kaplandı

    Fotoğraf sanatçıları, sabah saatlerinden gün batımına kadar mavi çiçekleri en güzel şekilde görüntülemek için çabalarken, ziyaretçiler ve horon ekipleri horon oynayarak adeta doğanın canlanmasını kutladı.

     
  • Kadıralak Yaylası 'mavi yıldız'larla kaplandı

    Trabzon Fotoğrafevi Derneği Üyesi Ahmet Bülent Tan, mavi yıldız çiçeklerini görmek için yaylaya geldiklerini belirterek, "Geçen hafta kar vardı, çarşamba günü de kar yağdı, karla çektik. Muhtemelen önümüzdeki hafta sonu çiçekler kaybolacaktır diye düşünüyoruz. Herkesi Tonya'ya bekliyoruz" 
  • Kadıralak Yaylası 'mavi yıldız'larla kaplandı
  • Kadıralak Yaylası 'mavi yıldız'larla kaplandı
  • Kadıralak Yaylası 'mavi yıldız'larla kaplandı
  • Kadıralak Yaylası 'mavi yıldız'larla kaplandı
  • Kadıralak Yaylası 'mavi yıldız'larla kaplandı
  • Kadıralak Yaylası 'mavi yıldız'larla kaplandı

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