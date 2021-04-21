'SADECE 3 HAFTA GÖRÜLEBİLECEK'

Manzaranın nefes kestiğini belirten Sadettin Korkmaz, "Kadıralak Yaylası özel bir yer. Pandemi dolayısı ile sessiz sakin yayla. Kalabalıklardan kaçmak ve doğa ile baş başa kalabilmek adına yaylaya gelmeyi tercih ettik. Burada açan çiçekler sadece 3 hafta boyunca görülebilecek. Biz de hem doğanın tadını çıkartmak hem de bu eşsiz manzarayı fotoğraflamak için buraya gelmeyi tercih ettik" diye konuştu.