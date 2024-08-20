Kadrodan çıkarılmıştı: Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz gelişmesi!
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Barış Alper Yılmaz, yaşadığı gıda zehirlenmesi sebebiyle Young Boys maçının kadrosundan çıkarılmıştı. 24 yaşındaki futbolcu için yeni bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Galatasaray Young Boys'a karşı oynayacağı Şampiyonlar Ligi play-off müsabakası için İsviçre'ye hareket etti.
Yaşadığı gıda zehirlenmesi sebebiyle Young Boys maçının kafilesinden çıkarılan Barış Alper Yılmaz için yeni bir gelişme yaşandı.
Barış Alper Yılmaz, tedavisi devam etmesine rağmen bu akşam özel uçakla İsviçre'ye gidecek. Genç yıldız iyi hissetmesi ve Okan Buruk’un görev vermesi halinde sahada olacak.
Galatasaray'ın kamp kadrosu şöyle: