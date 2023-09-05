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        Haberler Gündem Trafik Kafa kafaya çarpıştılar: 4'ü çocuk, 15 yaralı

        Minibüsle traktör kafa kafaya çarpıştı: 4'ü çocuk 15 yaralı

        Diyarbakır'da, traktör ile yolcu minibüsünün kafa kafaya çarpıştığı kazada 4'ü çocuk, 15 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 18:45 Güncelleme: 05.09.2023 - 18:46
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        Kafa kafaya çarpıştılar: 4'ü çocuk 15 yaralı
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        Diyarbakır'daki kazada traktör ile yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı.

        Kaza, akşam saatlerinde, Çermik-Ergani kara yolu Yolköprü mevkisinde meydana geldi. Ramazan T. yönetimindeki yolcu minibüsüyle, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen buğday yüklü traktör kafa kafaya çarpıştı.

        Kazada 4'ü çocuk, 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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