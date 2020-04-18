Kafası boruların arasına sıkışan karga kurtarıldı - TUNCELİ

Merkez Pulur Mahallesi'nde vatandaşlar, bir evin çatısındaki güneş enerjisi boruları arasına kafası sıkışan karganın çırpındığını gördü.Evin çatısına merdiven yardımıyla çıkan bir vatandaş, kargayı kurtararak doğal ortamına bıraktı.Karganın kurtarılma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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