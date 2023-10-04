Ankara'da kafası parçalanmış cansız beden bulundu
Ankara'da bir apartmanın bahçesinde kafası parçalanmış halde cansız beden bulundu. Ekiplerin incelemesinde üzerinden kimlik çıkmayan cansız beden, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Güzelyaka Mahallesi Veysel Şatıroğlu Caddesi'ndeki bir apartmanın bahçesinde, sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından kafası parçalanmış erkek cansız bedeni bulundu.
Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sonrası üzerinden kimlik çıkmayan cansız beden, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayın tanıklarından Necmettin Kutlubay, "Komşumuz feryat ederek yanımıza geldi. Ben de aşağıya inip polisi aradım. Kendisini tanımıyoruz. Kafası parçalanmıştı" dedi.