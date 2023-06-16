Kafede birlikte oturduğu kişiyi silahla vurdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Kafede birlikte oturduğu kişiyi silahla vurdu
ABONE OL

Kafedeki tartışma kanlı bitti! Birlikte oturduğu kişiyi silahla vurdu

Kocaeli'de H.A., bir kafede aynı masada birlikte oturduğu M.A.'yı çıkan tartışmada silahla vurdu

Kafede birlikte oturduğu kişiyi silahla vurdu
DHA

Kocaeli'de kafede çıkan tartışmada bir kişi silahla vuruldu.

Olay, sabah saatlerinde İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Berk Sokak'taki bir kafede meydana geldi. Birlikte kafede oturan H.A. ve M.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.A., yanındaki tabanca ile M.A.'yı bacağından vurdu Şüpheli H.A. kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

M.A. sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, H.A.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusunun cezası belli oldu!
GÜNDEM FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusunun cezası belli ...
Yüzüne yakıcı madde atmıştı... Şikayetini geri çekti!
GÜNDEM Eski eşinin yüzüne kezzap atmıştı! Tahliye edildi
Balat’ın kabusu olan çeteye dava açıldı!
GÜNDEM Balat’ın kabusu olan çeteye dava açıldı!
TYT taban puanı ile alan bölümler hangileri? İşte 2023 YKS TYT puanı alan bölümler...
GÜNDEM TYT taban puanı ile alan bölümler hangileri?
DOKTORA ŞİDDET | Samsun Çarşamba'da acil savaş alanına döndü! Doktora feci darp! - Son dakika haberler
GÜNDEM Acil savaş alanına döndü! Doktora feci darp!
Bodrum'da kuraklık alarmı! Barajlardaki oran endişeye yol açtı - Öne çıkan haberler
GÜNDEM Bodrum'da kuraklık alarmı! Barajlardaki oran endişeye ...
Sinop merkezli "silah ve mühimmat kaçakçılığı" operasyonu
GÜNDEM Sinop merkezli "silah ve mühimmat kaçakçılığı" ...
AÖF SONUÇ SORGULAMA 2023: Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, final sonuçları ne zaman belli olacak?
GÜNDEM Gözler AÖF sınav sonuçlarında!
ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA 2023 | Asgari ücret zammında kritik açıklama "Enflasyona ezdirmeyeceğiz" Yeni asgari ücret zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?
GÜNDEM Asgari ücret zammında kritik açıklama "Enflasyona ...
SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ ödeme tarihleri takvimi 2023: Sandık görevlisi ücretleri ne zaman yatacak?
GÜNDEM Sandık görevlisi ücreti ödeme tarihleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.