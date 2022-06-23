Kafedeki 2 ölümlü çatışmaya 7 tutuklama

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Malatya'da bir kafede iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan, 2 kişinin öldüğü silahlı çatışmayla ilgili 7 kişi tutuklandı.

Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya'da 18 Haziran'da meydana gelen olayda, bir kafede iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Olayda Remzi Erşahin ile Halil Ulutaş olay yerinde hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kanlı olay sonrası geniş çaplı bir soruşturma yürütürken, 12 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Malatya Adliyesi'ne sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan 12 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol, 2 şüpheli ise savcılık kararı ile serbest bırakıldı.

* Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.