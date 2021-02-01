Kafe ve restoranlar geçtiğimiz Kasım ayının son günlerinden beri müşteri kabul edemiyor. Korona virüsü kısıtlamaları kapsamında kafe ve restoranlar sadece gel-al ve paket servisi hizmeti verebiliyorlar. Peki, kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler bugün ki Kabine Toplantısı sonrası açıklanacak kararlarda....

KAFERLER AÇILACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan kafe ve restoranlara yönelik kısıtlamalarla ilgili ise şunları söyledi:

Kabine toplantımızda bunu ele alacağız. Endişelerimiz var. Sıkı tutacağız deseler de sıkı tutmuyorlar. Başarı bir süreç var, bunu tersine çevirmek istemiyoruz. Elimize gelen verilere bakarız gerekirse bir esneme yaparız.

HES KODU ÖNERİSİ

Kafe ve restoranların bir an önce açılmasını yani kısıtlamaların kaldırıp içeride müşterilere hizmet verilmesini isteyen işletme sahipleri ise HES kodu önerisini gündeme getirdi. Buna göre ise müşteriler HES koduna göre içeri alınacak. HES koduna göre sakıncalı ve karantina da olması gereken müşteriler ise içeri alınmayacak.

Kafe ve restoranların açılmasıyla ilgili önümüzdeki günlerde bir yol haritasının belirlenmesi bekleniyor. Alınacak başta da belirttiğimiz gibi resmi karar bugün saat 15.00 toplanacak olan Kabine Toplantısı sonrası ortaya çıkacak.