Yeni koronavirüs kararları ile ilgili beklenen açıklamalar geldi. Yeni kısıtlamaların gelmesiyle birlikte araştırma yapan vatandaşlar; Kafe ve restoranlar kapandı mı? sorusunun cevabını merak ediyor. Peki Kafeler ve restoranlar hangi günler, saat kaça kadar açık? İşte detaylar...

KAFELER VE RESTORANLAR KAPANDI MI?

Restoran ve kafeler 10.00 ile 20.00 arası açık olacak. Restoranlarda sadece paket servisi yapacak.

İl hıfzısıhha kurulları bu uygulamayı genişletebilecek. Tüm bu hususlanrla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacak. Hep birlikte fedakarlık yaparak inşalah bu salgın müsibetinin üstesinden gelerek sağlıklı ve huzurlu şekilde geleceğe bakacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Bu duygularla bir kez daha sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla..."

SAATLERİ KISALTILMIŞTI!

Özel sektör ve kamuda esnek mesai uygulaması teşvik edilecektir. Pazar yeri ve market gibi yerlerde denetimler arttırılacaktır. Paket servis hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, berber, nikah, düğün salonu, yüzme havuzu, kaplıca, hamam, internet kafa, halı saha, tiyatro, sinema, konser salonunda hizmetler saat 22.00'de sona erecektir.