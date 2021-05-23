Koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaların etkisi günlük yeni vaka sayılarına yansıdı. Her gün biraz daha düşen yeni vaka sayıları sebebiyle kafeler, kıraathaneler ve restoranların ne zaman açılacağı araştırılmaya başladı. Kafeler restoranlar ne zaman açılacak? 1 Mart'ta kafeler açılıyor mu?

İŞTE FAHRETTİN KOCA'NIN AÇIKLAMALARI"

Bugünden itibaren 10 binin altına düşen bir vaka sayımız var. Tam kapanmayla birlikte bu düşüş önemli. 63 binden 9 bin 385'e kadar bugün inmiş oldu. Dolayısıyla bizim bundan sonraki süreçte bu kazanımı kaybetmememiz gerekiyor. Artık bu enfeksiyonun, virüsün nasıl bulaştığını bütün vatandaşlarımız biliyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte yasaklamaları daha azaltan ama kişisel koruyucu tedbirleri daha yoğunlaştıran, bununla birlikte yaygın aşılamayı yaparak bu dönemi normale döndürmek istiyoruz.

O nedenle Bilim Kurulunun bu çerçevede önerisi, gelecek hafta itibarıyla şekillenmiş olur. Yeni dönemde, yani haziran ayı döneminde nasıl bir normalleşme olabileceğiyle ilgili sektörlerle ilgili bir çalışması var, önerisi olacak. Ama genel mantık, daha çok kapatmaktan ziyade kişisel kontrolleri önümüzdeki dönemde aşıyla birlikte sürdürmekten yanayız ve pandemiyi gündemden çıkarmaktan, yaygın aşıyı yapmaktan başka bir gündemimiz de olmayacak.

"KAFELER VE RESTORAN NE ZAMAN AÇILACAK?

17 Mayıs - 1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşmenin ilk adımında gazino, taverna, birahane, nargile salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, internet kafe, elektronik oyun alanları, bilardo salonları, kapalı tutulacak. Kesin karar ise 1 Haziran tarihinde gerçekleşmesi beklenen Kabine Toplantısı'nda verilecek.