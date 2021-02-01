Koronavirüs tedbirleri kapsamında kafeler ve restoranlar kapatılmış ve paket servise geçilmişti. Ekonomik olarak dar boğaza düşen esnaf için hükümet destek paketi açıkladı. Peki kafeler ve restoranlar açılacak mı?

KAFELER VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Kafeler ve restoranlar ile ilgili son durumu birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıklaması bekleniyor.

KAFE VE RESTORANLARA DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, destek ödemesi ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Lokanta, restoran, kafe gibi sektörlerde alınan tedbir nedeniyle cirosu 2019'da 3 milyonun altında olan kısıtlanan ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Gelir kaybı yaşayanlara ödeme yapılacak."

"Cirosu 2020'de yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü kadar ödeme yapacağız."