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Kafeler ve restoranlar açılacak mı?

Milyonlarca vatandaş gözlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamaya çevirdi. Üç haftanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlar bir araya geldi ve koronavirüs tedbirleri ile ilgili kabine toplantısı düzenledi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kafeler ve restoranlar kapatılmış ve sadece paket servise izin verilmişti. Peki Kafeler ve restoranlar açılacak mı? İşte son dakika kafeler ve restoranlar ile ilgili son gelişmeler...

Kafeler ve restoranlar açılacak mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kafeler ve restoranlar kapatılmış ve paket servise geçilmişti. Ekonomik olarak dar boğaza düşen esnaf için hükümet destek paketi açıkladı. Peki kafeler ve restoranlar açılacak mı?

KAFELER VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?

Kafeler ve restoranlar ile ilgili son durumu birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından açıklaması bekleniyor.

KAFE VE RESTORANLARA DESTEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, destek ödemesi ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Lokanta, restoran, kafe gibi sektörlerde alınan tedbir nedeniyle cirosu 2019'da 3 milyonun altında olan kısıtlanan ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Gelir kaybı yaşayanlara ödeme yapılacak."

"Cirosu 2020'de yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü kadar ödeme yapacağız."

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