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Kafeler ve restoranlar destek ödemesi ne zaman yapılacak? Kafeler ve restoranlar destek ödemesi ne kadar 2021

Koronavirüs sebebiyle hizmete ara veren kafeler ve restoranlar için destek paketi hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ticari işletmelere yapılacak destek ödemelerinin detaylarını paylaştı. Peki, kafeler ve restoranlara destek ödemesi ne kadar?

Kafeler ve restoranlar destek ödemesi ne zaman yapılacak? Kafeler ve restoranlar destek ödemesi ne kadar 2021

Kafeler ve restoranlar destek ödemesi ne zaman? Sorusu koronavirüs sebebiyle hizmete ara veren işletmeciler tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs vaka sayılarındaki artışı önlemek adına kapatılan kafeler ve restoranlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan destek ödemesi yapılacağını duyurdu. Peki, hangi işletmeler destekten faydalanabiliyor? Destek ödemesi ne kadar olacak? Ayrıntılar haberimizde...

KAFELER RESTORANLARA DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, destek ödemesi ile ilgili şu açıklamaları yaptı;

Lokanta, restoran, kafe gibi sektörlerde alınan tedbir nedeniyle cirosu 2019'da 3 milyonun altında olan kısıtlanan ticari işletmelere destek ödemesi yapacağız. Gelir kaybı yaşayanlara ödeme yapılacak.

Cirosu 2020'de yüzde 50 ve daha fazla azalan işletmelere 2 bin liradan az, 40 bin liradan fazla olmamak üzere ciro kaybının yüzde 3'ü kadar ödeme yapacağız

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