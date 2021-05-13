Tam kapanma uygulamasının sonuna gelmek üzereyiz. Yurt genelinde birçok işletme gibi kafeler ve restoranlar da kapalı durumda bulunuyor. Peki tam kapanma sonrası kafeler açılacak mı? İşte konuyla ilgili son durum...

KAFELER VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

17 Mayıs'a kadar devam edecek sınırlama tedbirlerinin hangi takvimle kaldırılacağı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalarla belirlenecek.

Konuyla ilgili alınacak yeni kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından belli olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef gösterdiği 5 bin vaka sayısının altına düşülmesi durumunda kafelerin açılması bekleniyor.