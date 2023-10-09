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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Kafes"in İzmir ayağında 10 tutuklama

        "Kafes" operasyonunun İzmir ayağında 10 şüpheli tutuklandı

        "Kafes" operasyonu kapsamında İzmir merkezli organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 29 şüpheliden 10'u tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2023 - 19:14 Güncelleme: 09.10.2023 - 19:14
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        "Kafes"in İzmir ayağında 10 tutuklama
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Ekim'de 31 ilde eş zamanlı düzenlenen "Kafes" operasyonu ile 39 organize suç yapısının çökertildiğini, 307 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.

        Operasyonun İzmir ayağı kapsamında 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. İzmir'in yanı sıra Manisa, Konya ve Kayseri'deki adreslere baskınlar düzenlenmiş, 27 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen operasyonun İzmir ayağı kapsamında 2 şüpheli daha yakalandı. Böylece gözaltına alınan şüpheli sayısı 29'a yükseldi.

        20 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen A.A'nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen A.A. ile suç örgütü yöneticisi olduğu iddia edilen S.A, H.A, M.A, M.K.U, H.Ç, A.Ç, A.G, E.C ve U.O. tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

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