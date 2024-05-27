Kafeteryada dehşet! Karısını vurdu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde S. Kaya (33), konuşmak için buluştuğu boşanma aşamasındaki eşi Meltem Kaya'yı (26) tabanca ile vurarak yaraladı.

DHA'nın haberine göre Çorlu'da S. Kaya, boşanma aşamasında olduğu 2 çocuğunun annesi Meltem Kaya'yı konuşmak için buluşmaya davet etti.

KAYIPLARA KARIŞTI Kafeteryada buluşan çift arasında çıkan tartışma sırasında S. Kaya, üzerinde taşıdığı tabanca ile eşine ateş açtı.