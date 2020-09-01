Kafkas Üniversitesinin, 4 ilde yaptığı Kovid-19 test sayısı 37 bini aştı

AA

KAÜ Tıp Fakültesi Dekanı ve hastane Başhekimi Prof. Dr. Sinan Kocatürk, gazetecilere, 1 Nisan'da PCR testlerine Sağlık Bakanlığının yetkilendirmesiyle başladıklarını söyledi.

Kars, Ardahan, Iğdır ve Artvin'de testler yaptıklarını anlatan Kocatürk, "Sadece Kars içinde değil, aynı zamanda Iğdır ve Ardahan gibi, hatta Artvin'e kadar uzanan bir bölgede testler yapılıyor. 1 Nisan'dan bugüne kadar merkezimizde 37 bin 250 PCR testi yapıldı ve bunların sonuçları Sağlık Bakanlığına bildirildi." dedi.

Kocatürk, Sağlık Bakanlığı genelgelerine uygun olarak hem hasta takibi hem de PCR testlerine devam ettiklerini söyleyerek, "Son zamanlarda Sağlık Bakanlığının günlük ülkede 100 binin üzerine çıkan test sayısıyla bizim de günlük test sayı oranımız 1000'li rakamlara kadar çıkabiliyor. Bu konuda personelimiz 24 saat testleri doğru şekilde yapmak için gayret gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Vatandaşların maske takma ve kurallara uyması konusunda uyarıda bulunan Kocatürk, Kovid-19'dan korunmanın, tedbirlere uymaktan geçtiğini sözlerine ekledi.