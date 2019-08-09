Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Başakşehir, Arnavutköy ve Beyoğlu'nda peş peşe operasyonlar düzenledi.
KAFTANA EMDİRİLMİŞ UYUŞTURUCU
İlk operasyon Başakşehir'de bir kargo firmasına yapıldı. Kanada üzerinden İngiltere'y gönderilmek istenen bir kargo gönderisine narkotik dedektör köpeği tepki verdi. Açılan kargo paketinden kaftanın iç astar bölümüne emdirilmiş 16 kilo Afyon Sakızı ele geçirildi.
TIR'IN GİZLİ BÖLMELERİNDE 80 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
İkinci operasyon, Arnavutköy'da Van'dan gelerek Avrupa ülkelerine giden bir TIR'a yönelik yapıldı. TIR'ın gizli bölmelerinde yapılan aramalarda 80 kilo eroin ele geçirildi.
İMALATHANEYE BASKIN
Son operasyon ise Beyoğlu'ndaki bir uyuşturucu imalathanesine yapıldı. İran uyruklu 'Doktor' takma isimli bir zanlının üreterek piyasaya sürmeye çalıştığı 15 kilo metamfetamin ele geçirildi.
İstanbul'da 3 ayrı operasyonda piyasa değeri 6.5 milyon lira değerinde 111 kilo uyuşturucu ele geçirilirken gözaltına alınan 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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