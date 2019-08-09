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Kaftana emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul'da Kurban Bayramı öncesinde 3 ayrı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 3 kişi gözaltına alınırken piyasa değeri 6.5 milyon lira olan 111 kilo uyuşturucuya el konuldu. Zanlıların kaftanın iç astarına emdirdikleri 16 kilo Afyon sakızını Kanada üzerinden İngiltere'ye göndermeye çalıştıkları belirlendi.

Kaftana emdirilmiş uyuşturucu

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Başakşehir, Arnavutköy ve Beyoğlu'nda peş peşe operasyonlar düzenledi.

KAFTANA EMDİRİLMİŞ UYUŞTURUCU

İlk operasyon Başakşehir'de bir kargo firmasına yapıldı. Kanada üzerinden İngiltere'y gönderilmek istenen bir kargo gönderisine narkotik dedektör köpeği tepki verdi. Açılan kargo paketinden kaftanın iç astar bölümüne emdirilmiş 16 kilo Afyon Sakızı ele geçirildi.


TIR'IN GİZLİ BÖLMELERİNDE 80 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

İkinci operasyon, Arnavutköy'da Van'dan gelerek Avrupa ülkelerine giden bir TIR'a yönelik yapıldı. TIR'ın gizli bölmelerinde yapılan aramalarda 80 kilo eroin ele geçirildi.

İMALATHANEYE BASKIN

Son operasyon ise Beyoğlu'ndaki bir uyuşturucu imalathanesine yapıldı. İran uyruklu 'Doktor' takma isimli bir zanlının üreterek piyasaya sürmeye çalıştığı 15 kilo metamfetamin ele geçirildi.


İstanbul'da 3 ayrı operasyonda piyasa değeri 6.5 milyon lira değerinde 111 kilo uyuşturucu ele geçirilirken gözaltına alınan 3 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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