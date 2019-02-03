Spor Toto Süper Lig 20. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor deplasmanından 6-2‘lik farklı galibiyetle ayrıldı. Maç sonunda gazetecilere açıklama yapan Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, sahada güzel bir mücadele olduğunu ve kazanılan galibiyetten dolayı takımın moralinin yükseldiğini ifade etti.
Kagawa’nın performansını değerlendiren Ürkmezgil, “Biz zaten Kagawa’yı takıma faydalı olsun diye almıştık. Transferinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Çok önemli bir futbolcuyu transfer ettiğimizi biliyordum. Olacak gibi değil. Türkiye’de ayağına değdiği anda golünü attı. Hemen bir dakika içinde ikinci golü attı. Herhalde bu rekor olsa gerek. Zaten o iki hareketinde nasıl bir futbolcu olduğunu gösterdi” diye konuştu.
Kagawa’nın sözleşmesinde opsiyon olup olmadığı konusunda kendisine yöneltilen soruya da cevap veren Ürkmezgil, “Benim bildiğim opsiyonu var. Çok hızlı gelişti olaylar. Sözlü, yazılı olarak olup olmadığını bilmiyorum. Ben onu 18’de bile olmaz diye düşünüyordum ama herhalde Şenol Hoca onu gördü ve iki gün kendisini denedi. Benim için şu anda gösterdiği performans, onu doğrular nitelikte. Türk seyircisinin de iyi bir oyuncu izlediklerini düşünüyorum” dedi.
"KAGAWA'NIN OPSİYONU YOKMUŞ"
Kagawa'nın opsiyonu ile ilgili olarak gelen soruya Ürkmezgil, ilk olarak, "Opsiyonu var herhalde." cevabını verdi.
Ardından tekrar konuşan Beşiktaş Genel Sekreteri, "Kagawa'nın opsiyonu yokmuş. Bir anda ağzımdan çıktı öyle." düzeltmesini yaptı.
"HERKESİN ŞAMPİYONLUK ŞANSI VAR"
Beşiktaş’ın şampiyonluk şansıyla ilgili soruya ise Ürkmezgil, “İkinci yarının çok başı. 6-7 takımın kopmadığı ligi uzun zamandır izliyoruz. Dolayısıyla burada hiç kimsenin ben şampiyonum ya da şampiyonluktan koptum gibi bir düşünceye girmesi düşünülecek bir şey değil. Herkesin şampiyonluk şansı var diye düşünüyorum” diye cevap verdi.
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